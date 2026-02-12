„Suntem transformați într-o colonie energetică”. Planul nuclear al Argentinei stârnește reacții dure din cauza intereselor SUA

Râul Chubut, în Cerro Cóndor, unde au funcționat mine de uraniu în anii 1970. sursa foto: Getty

Reluarea exploatării uraniului în Patagonia a reaprins temerile privind impactul asupra mediului și pierderea suveranității asupra resurselor strategice, scrie The Guardian.

Pe o stâncă deasupra râului Chubut, unul dintre puținele care străbat stepa aridă a Patagoniei din sudul Argentinei, Sergio Pichiñán arată spre formațiuni stâncoase colorate de pe un deal îndepărtat.

„Acolo au săpat după uraniu înainte, iar când minerii au plecat au lăsat muntele distrus, casele abandonate și nimeni nu a studiat vreodată apa”, spune el, invocând suspiciuni legate de cazuri de cancer și boli de piele din comunitatea sa. „Dacă vor să redeschidă exploatarea, suntem cu toții foarte îngrijorați aici”.

Pichiñán trăiește în Cerro Cóndor, un cătun cu o populație indigenă Mapuche redusă, într-o zonă cu veri toride, ierni reci și precipitații scăzute.

Comisia Națională pentru Energie Atomică (CNEA) a exploatat uraniu aici în anii ’70, iar zona revine acum în prim-plan, în contextul în care președintele Javier Milei vrea să schimbe strategia nucleară a Argentinei.

În noiembrie, o delegație a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a vizitat regiunea, în cadrul unei evaluări a ciclului de producție a uraniului. Zăcământul Cerro Solo, aflat lângă minele închise, este unul dintre cele mai mari depozite dovedite de uraniu ale CNEA, iar reluarea exploatării reprezintă primul pas al noului plan nuclear al lui Milei.

Celelalte obiective includ dezvoltarea reactoarelor modulare mici, utilizarea lor pentru alimentarea centrelor de date AI, exportul de reactoare și uraniu și privatizarea parțială a companiei de stat Nucleoeléctrica.

Planul este însă contestat atât de susținători, cât și de opozanți ai energiei nucleare. Programul nuclear civil al Argentinei are 75 de ani, exportă reactoare de cercetare pentru producerea izotopilor medicali, iar cele trei centrale nucleare – Atucha I, Atucha II și Embalse – asigură aproximativ 5% din electricitatea țării.

Exploatarea uraniului în Chubut a scăzut în anii ’80, iar minele au fost închise în anii ’90. De atunci, Argentina importă uraniu, iar unii văd reluarea exploatării drept o mișcare strategică.

Adriana Serquis, fizician nuclear și fostă președintă a CNEA, nu este convinsă. „Planul nu pare orientat spre alimentarea propriilor noastre centrale, ci spre exportul direct de uraniu către SUA. Obiectivul pare să fie satisfacerea nevoilor altora, distrugându-ne în același timp propriile capacități”.

Filiala de stat Dioxitek procesează uraniu importat pentru centralele locale, dar a semnat un acord cu compania americană Nano Nuclear Energy pentru furnizarea de hexafluorură de uraniu. Cum reactoarele argentiniene folosesc oxid de uraniu natural sau slab îmbogățit, este probabil ca uraniul extras local să fie exportat în SUA.

Nano Nuclear a semnat și un memorandum cu UrAmerica, companie britanico-argentiniană cu exploatări în Chubut. Un obiectiv declarat al acordului este „consolidarea securității energetice a SUA prin aprovizionarea cu materiale pentru combustibil nuclear de la un partener de încredere”.

Diego Hurtado, fost șef al autorității de reglementare nucleară, afirmă că rezervele de uraniu ale Argentinei ar acoperi consumul intern timp de circa 70 de ani.

„Argentina nu are uraniu în plus. Exportul de uraniu nu este un plan nuclear argentinian; este minerit de tip republică bananieră: îți vând materii prime ca tu să creezi locuri de muncă și capacitate industrială la tine, nu aici”, spune el.

Planul reflectă apropierea lui Milei de Washington, președintele declarând Argentina „aliat necondiționat al SUA”. Țara a devenit primul stat latino-american care aderă la programul american pentru reactoare modulare mici.

Criticii susțin că Argentina are puțin de câștigat. Hurtado afirmă că SUA au încercat sistematic să limiteze dezvoltarea nucleară argentiniană și că nu doresc competiție tehnologică în regiune.

Un alt punct sensibil este proiectul SMR Carem, dezvoltat de decenii și considerat printre cele mai avansate la nivel mondial. Deși este realizat în proporție de aproximativ două treimi, guvernul Milei l-a suspendat, concentrându-se pe un nou proiect, ACR300, aflat abia la 1% din dezvoltare.

„Nu doar că au oprit investițiile, dar echipele de cercetare și inginerie sunt desființate”, spune Serquis. „Ideea că vor construi patru reactoare în cinci ani este pură ficțiune”.

Planul vine pe fondul reducerilor masive operate de Milei în cercetare și protecția mediului. Sindicatele afirmă că între 80% și 90% dintre angajații CNEA câștigă sub pragul sărăciei, ceea ce duce la exod profesional.

Privatizarea parțială a Nucleoeléctrica, companie profitabilă, stârnește la rândul ei îngrijorări. Guvernul vrea să vândă 44% din companie unui investitor privat, care ar avea control decizional.

Criticii avertizează că energia nucleară implică infrastructură critică, investiții pe termen foarte lung și obligații internaționale privind securitatea și neproliferarea, lucruri care nu pot fi gestionate exclusiv prin logica pieței.

În paralel, Milei, cunoscut pentru negarea schimbărilor climatice, promovează ideea unor centre de date AI alimentate nuclear în Patagonia.

Însă regiunea are o istorie puternică de opoziție față de minerit și proiecte nucleare. Un referendum din 2003 a respins mineritul aurifer în cariere deschise, iar proteste masive din 2021 au blocat tentativele de reluare a exploatărilor.

În apropierea fostelor mine, zeci de mii de tone de reziduuri de uraniu sunt depozitate în spatele unui simplu gard, la mai puțin de un kilometru de râul Chubut, sursă de apă potabilă pentru orașele din zonă.

„Suntem transformați într-o colonie energetică”, spune Orlando Carriqueo, reprezentant al comunității Mapuche-Tehuelche.

Pichiñán, călărind pe lângă minele abandonate, se teme că generațiile viitoare vor fi din nou amăgite. „Când ne-au spus că vom deveni bogați, unde este acea bogăție? Unde sunt locurile de muncă și banii?”

„Nu vreau ca într-o zi copilul meu să ajungă la 30 sau 40 de ani și să-i arăt această abandonare”, spune el. „Orice s-ar întâmpla, nu putem să-i lăsăm să facă asta”.

CNEA a refuzat să comenteze.