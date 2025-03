Surpriza pe care un tânăr le-a făcut-o părinţilor săi: pilota avionul în care călătoreau, dar nu ştiau că fiul lor este la manșă

Tânărul din Maroc devenise pilot în urmă cu un an și dintodeauna îşi dorise să facă această meserie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr în vârstă de 34 de ani, din Maroc, le-a făcut o surpriză părinţilor săi şi i-a anunţat că a devenit pilot ducându-i într-o călătorie cu avionul pilotat de el din Maroc la aeroportul Malpensa din Milano.

Acesta devenise pilot în urmă cu un an și dintodeauna îşi dorise să facă această meserie, pe care a iubit-o de mic.

Tânărul pilot a povestit pentru publicaţia La Repubblica că a plecat de acasă de la 18 ani, a studiat în Franţa ingenierie şi astfel i-a fost uşor să ascundă părinţilor lui adevărata sa ocupaţie: "Când ești departe de casă, părinții nu mai pun întrebări prea specifice. Sunt bucuroși să audă de la tine când suni și să te îmbrățișeze când te întorci în vizită. De exemplu, când telefonez sau comunicăm prin convorbire video, părinții mă întreabă doar cum sunt și cum este vremea în țara în care mă aflu în acel moment. Ei știau că îmi urmăresc visul de a călători și de a lucra în aviație, dar au crezut că sunt activez în domeniul ingineriei".

De 6 luni a avut nevoie tânărul să organizeze surpriza, asta pentru că mai întâi a făcut propunerea companiei pentru care lucrează, iar aceasta a fost imediat de acord, însă i-a cerut răbdare în pregătirea zborului. Mai ales că proaspătul pilot a vrut să realizeze acest zbor special şi încărcat de emoţii cu un anume căpitan: "Zborul cu un căpitan pe care îl cunosc bine mi-a fost de mare ajutor. Avem o relație grozavă și eram sigur că mă va ajuta să țin tensiunea sub control. Siguranța pasagerilor și a echipajului este prioritatea absolută, așa că am vrut să mă asigur că este garantat. Doar odată ce am știut că va fi posibil să am echipajul pe care mi-l doream, am rezervat bilete pentru familia mea și, de asemenea, pentru prietenii mei."

Într-adevăr primii care s-au îmbarcat au fost prietenii lui, pe care acesta i-a rugat să poarte ochelari de soare pentru a nu fi recunoscuți imediat de părinți. Apoi au sosit la bord şi fratele său, care locuiește la Toulouse, dar și sora sa, care locuiește la Paris. Înainte de decolare, pilotul a dat explicaţiile la microfon atât în ​​italiană, cât și în engleză, dar părinții lui nu vorbeau niciuna dintre aceste limbi. Apoi a apărut chiar el din cabina piloţilor pentru a le da marea veste a noii sale cariere.

Tânărul a mărturisit pentru presa italiană că a vrut să facă acest gest "nu doar pentru mine și familia mea, ci și pentru copiii care visează să devină piloți, ca mine când eram mic. Aș vrea să fiu o inspirație pentru ei: zborul este magic, e ca și cum ai avea superputeri în viața reală. Țările, continentele și mai ales oamenii sunt conectaţi într-o călătorie cu avionul. Nu există nimic comparabil."