Sute de tineri din Sankt Petersburg l-au sfidat pe Putin. Au cântat o melodie care cere demisia lui. O cântăreaţă a fost reţinută

1 minut de citit Publicat la 11:42 16 Oct 2025 Modificat la 11:43 16 Oct 2025

Poliția din Sankt Petersburg a reținut-o pe cântăreața Diana Loginova, în vârstă de 18 ani, după ce aceasta a interpretat un cunoscut cântec de protest care cere demiterea președintelui rus Vladimir Putin. Loginova și colegele ei din trupa Stoptime au fost filmate, la începutul acestei săptămâni, interpretând piesa "Swan Lake Cooperative", aparținând rapperului rus Noize MC, scrie Kyiv Independent.

În imaginile video ale momentului, se poate vedea cum publicul cântă activ alături de ele. Noize MC a fost declarat "agent străin" de către autoritățile ruse în noiembrie 2022 și trăiește în exil de la începutul războiului pe scară largă.

Piesa "Swan Lake Cooperative" a fost etichetată drept "extremistă" în primăvara anului 2025, Procuratura din Sankt Petersburg susținând că aceasta "reprezintă o amenințare la adresa sănătății copiilor și încurajează atitudini negative față de oficialii guvernamentali, în special față de președintele Rusiei și susținătorii acestuia".

Trupa Stoptime mai interpretase anterior melodii ale unor artiști desemnați "agenți străini" de către guvernul rus. Astfel de acțiuni publice devin tot mai riscante în Rusia, pe măsură ce autoritățile intensifică represiunea împotriva oricărei forme de disidență, în contextul războiului din Ucraina.

Potrivit publicației locale Fontanka, bateristul și chitaristul trupei Stoptime au fost de asemenea interogați de poliție, dar ulterior au fost eliberați.

Diana Loginova, cunoscută și sub numele de scenă Naoko, urmează să fie, cel mai probabil, acuzată de "discreditarea" Forțelor Armate ale Federației Ruse și de organizarea unui eveniment neautorizat într-un spațiu public — infracțiuni pentru care poate fi reținută până la 15 zile.

Într-o postare din 14 octombrie, trupa a anunțat că, din motive de securitate, intenționează să nu mai anunțe în prealabil locațiile spectacolelor lor stradale.