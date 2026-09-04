Țara din care laptele a dispărut. Guvernul acuză seceta, dar oamenii nu cred explicațiile oficiale. Au apărut teorii conspiraționiste

4 minute de citit Publicat la 23:42 04 Sep 2026 Modificat la 23:42 04 Sep 2026

Guvernul kenyan dă vina pe secetă în criza laptelui, dar cetățenii caută alte explicații. Foto: Getty Images

O tradiție alimentară veche de secole și încă foarte populară este în prezent în pericol, pe fondul unei penurii de lapte generalizate de lapte în Kenya, relatează BBC.

Numit chai pe plan local, ceaiul cu lapte s-a impus drept o prezență comună la micul dejun, la întâlniri și în timpul vizitelor la prieteni și rude, fiind consumat de mai multe ori pe zi.

Rețeta de preparare presupune fierberea ceaiului în cantități generoase de lapte, uneori aromatizat cu ghimbir și condimente.

Acum însă, cei din Kenya s-ar putea să fie nevoiți să renunțe la chai, deoarece raioanele de lactate ale supermarketurilor sunt aproape goale. Comercianții au majorat prețurile și limitează cantitatea pe care cumpărătorii o pot lua acasă.

Guvernul de la Nairobi a pus lipsa laptelui din ultimele luni pe seama secetei, care a redus semnificativ suprafețele de pășunat și a afectat producția.

Localnicii se întreabă unde a dispărut laptele din Kenya

Cu toate acestea, penuriile recente sunt neobișnuite, notează BBC. Kenya Dairy Board (KDB), autoritatea de reglementare a industriei, recunoaște existența unor „constrângeri în aprovizionare” și „niveluri scăzute ale stocurilor” în întreaga țară.

Muthoni Macharia, care conduce un restaurant în capitala Nairobi, cumpără de obicei peste 70 de pachete de lapte proaspăt. Ea este panicată și intrigată de această penurie.

„Unde a dispărut laptele?”, a întrebat ea atunci când a fost intervievată de jurnaliștii radiodifuzorului britanic.

Această antreprenoare arată că lipsa laptelui durează de aproximativ o săptămână și îi afectează în mod special pe clienții din perioada aglomerată de dimineață. Aceștia sunt nemulțumiți: unii aleg să-și bea ceaiul fără lapte, însă mulți refuză să facă acest lucru.

„Dacă vin în grupuri și nu există ceai cu lapte, asta înseamnă o pierdere pentru mine”, a conchis ea.

Kenya, printre producătorii majori de lapte din Africa

Kenya este unul dintre principalii producători de lapte de pe continent.

Industria bine consolidată de-a lungul timpului a făcut ca laptele pasteurizat să devină foarte popular, în special în zonele urbane. Potrivit datelor din sector, kenyenii se numără printre cei mai mari consumatori de lapte din Africa. În zonele rurale se consumă mai frecvent lapte crud și lapte fermentat.

Penuria de lapte a stârnit îngrijorare în rândul populației. Unele persoane au lansat teorii ale conspirației, potrivit cărora supermarketurile ar încerca în mod deliberat să profite de pe urma situației.

Potrivit organismului guvernamental KDB, livrările oficiale de lapte către unitățile de procesare au scăzut cu 3,7% în iulie față de iunie, de la 84,4 milioane de litri la 81,3 milioane. Datele preliminare sugerează că livrările au scăzut și mai mult în august.

Organizația consumatorilor spune că actuala criză a debutat, de fapt, la începutul anului

Consumer Federation of Kenya (Cofek) - o organizație neguvernamentală pentru drepturile consumatorilor - afirmă, la rândul său, că aprovizionarea cu lapte a țării se află pe un trend descendent încă de la începutul anului.

Organizația pune această situație pe seama întârzierii ploilor sezoniere. Fenomenul a redus suprafețele disponibile pentru pășunat. De asemenea, criza a fost accentuată de creșterea cu 45% a costurilor furajelor pentru animale.

Cofek și-a exprimat îngrijorarea cu privire la raționalizarea laptelui și la creșterea prețurilor. Conform acesteia, prețul laptelui proaspăt a crescut de la 70 la 80 de șilingi kenyeni (de la 0,54 la 0,62 dolari americani, n.r.)

„Penuria actuală era previzibilă și, în mare parte, putea fi evitată”, susține organizația.

Potrivit Cofek, procesatorul de lactate New KCC, deținut de stat, și KDB nu au absorbit în mod adecvat surplusul de lapte de anul trecut. Dacă ar fi făcut-o, , laptele praf obținut din procesarea excedentului ar fi contribuit la rezolvarea sau atenuarea crizei actuale, susține această entitate.

Penuria de lapte lovește supermarketurile din Nairobi

Clienții din supermarketurile din Nairobi au declarat pentru BBC că sunt îngrijorați de creșterea prețurilor laptelui.

„Uneori, când merg la supermarket, constat că nu mai este deloc. Când găsesc totuși, prețul a crescut. Astăzi este un anumit preț, iar mâine crește din nou”, se plânge Bernard Abok, un cetățean care, ca mulți alții, își face cumpărăturile după terminarea programului de lucru.

Patricia Gathoni spune că, dacă se va prelungi criza, va trebui să se gândească la ceea ce le oferă copiilor săi. Femeia adaugă că ajuns să pună apă în laptele pe care reușește să-l cumpere.

Joi, oficiali ai Ministerului Agriculturii au avut o întâlnire cu asociația procesatorilor de lapte pentru a discuta problema. Responsabilii ministeriali au promis să-i sprijine fermierii, să stabilizeze aprovizionarea cu lapte și să protejeze consumatorii.

Guvernul kenyan ia în calcul să importe furaje și lapte

Jonathan Mueke, oficialul kenyan responsabil de dezvoltarea sectorului zootehnic, a confirmat că prioritatea imediată este asigurarea unei cantități mai mari de furaje pentru fermieri, inclusiv prin importul de porumb galben fără taxe vamale.

El a adăugat că autoritățile analizează și soluții pe termen lung, pentru a asigura stabilitatea în perioadele în care există surplus de lapte, precum și în cele în care se înregistrează penurii.

Situațiile în care laptele este aruncat sau se strică nu sunt neobișnuite în perioadele când există un surplus de producție. Fermierii kenyeni s-au plâns adesea de prețurile foarte mici pe care le primesc pentru produsele lor perisabile în astfel de perioade. Ei au, însă, puține alternative, din cauza capacității limitate de procesare sau depozitare.

Potrivit lui Mueke, guvernul ia în considerare înființarea unui fond care să contribuie la conservarea laptelui în astfel de perioade.

Între timp, decidenții de la Nairobi analizează și posibilitatea importurilor temporare de lapte din țările vecine, pentru a reduce efectele penuriei.