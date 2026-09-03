Kenya declară război micilor comercianți din afara țării. Președintele William Ruto le-a cerut să-și închidă afacerile

În Kenya, se află aproximativ 857.000 de refugiați și solicitanți de azil înregistrați. Aceștia au drept de muncă, dacă solicită un permis special. Foto: Getty Images

Președintele Kenyei i-a acuzat pe micii comercianți străini că le fac concurență localnicilor și le-a cerut să-și închidă afacerile începând de săptămâna viitoare. William Ruto a ordonat intensificarea măsurilor împotriva micilor antreprenori din afara țării și a promis că va urgenta o lege care va interzice cetățenilor străini să-și înființeze afaceri în anumite sectoare ale economiei, relatează BBC.

„De săptămâna viitoare, toți antreprenorii străini care au mici afaceri ar trebui să le închidă”, a spus președintele Kenyei.

Anunțul său a venit pe fondul unor tensiuni în societate privind numărul tot mai mare de migranți africani implicați în vasta economie informală a Kenyei.

William Ruto a spus că Kenya este în continuare o țară deschisă la investiții străine, dar a susținut că investitorii, inclusiv cei chinezi, ar trebui să creeze locuri de muncă pentru localnici și să extindă producția, nu să concureze cu micii comercianți, cetățeni ai țării.

„Nu se poate ca o persoană să vină din China sau din altă parte pentru a vinde pe stradă sau pentru a deschide un mic magazin. Am făcut eforturi pentru a îmbunătăți economia, nu am îmbunătățit încrederea investitorilor pentru ca vânzătorii ambulanți să vină în Kenya”, a spus el într-un discurs adresat micilor comercianți care veniseră să se întâlnească cu președintele la State House, reședința oficială a președintelui, în capitala Nairobi.

Kenya nu a oferit cifre cu privire la numărul cetățenilor străini care dețin mici afaceri în țară sau câți dintre ei ar fi afectați de noile măsuri. Însă, în țară se află aproximativ 857.000 de refugiați și solicitanți de azil înregistrați, dintre care aproape 14% locuiesc în zone urbane.

Legislația kenyană recunoaște dreptul refugiaților de a munci și de a desfășura activități comerciale, însă aceștia trebuie să obțină documentele necesare. Refugiații care doresc să muncească sau să desfășoare activități comerciale pot solicita un permis special.

În Nairobi și în alte orașe mari, migranții pot fi găsiți muncind în frizerii și saloane, pe șantiere, ca muncitori necalificați, ca șoferi de motociclete-taxi și vânzători ambulanți.

Unii au fugit din calea conflictelor sau a dificultăților economice din țările lor, în timp ce alții s-au mutat în Kenya în căutarea unor oportunități mai bune. Libera circulație este relativ extinsă în cadrul omunității Africii de Est, un bloc regional format din opt țări, din care face parte și Kenya.

Conflicte între localnici și muncitorii străini

Totuși, prezența în creștere a străinilor a dus la tensiuni cu micii antreprenori locali, care îi acuză că intră în concurență cu ei pentru locuri de muncă și oportunități de afaceri limitate.

În iulie, o înregistrare video în care un kenyan confrunta un comerciant burundez în Nairobi și îl acuza că le ia oportunitățile localnicilor a stârnit critici.

Incidentul a avut ecou la Burundi. Fred Ngoga, expert în prevenirea conflictelor regionale din Burundi, a făcut apel la protejarea cetățenilor țării sale.

„Majoritatea kenyenilor sunt oameni decenți și buni, care îi primesc cu brațele deschise pe frații și surorile lor din Burundi”, a spus el la acea vreme, adăugând că majoritatea kenyenilor au criticat dur ostilitatea îndreptată împotriva comerciantului.

Ministerul kenyan de Externe a încercat, de asemenea, să-i liniștească pe burundezi și pe ceilalți est-africani care trăiesc în țară în urma incidentului.

Deși este probabil ca cea mai recentă măsură a lui Ruto să fie controversată, având în vedere statutul Kenyei de centru economic regional, aceasta vine și pe fondul unor preocupări mai ample legate de xenofobie în alte părți ale Africii.

În acest an, Africa de Sud a fost scena unui val de proteste împotriva migranților fără documente, care au degenerat în violențe. Zeci de mii de africani aflați în această țară au ales să fie repatriați voluntar, unii afirmând că au chiar fugăriți cu macete și scoși din locuințele lor cu forța.