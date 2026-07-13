Peste 53.000 de migranți, deportați în 5 săptămâni din Africa de Sud. Migranții au fost scoși cu forța din case și alungați cu bâtele

Un cetățean din Mozambic, care a lucrat timp de aproape 16 ani în Africa de Sud, a povestit că a fost alungat din casă, deși avea documente legale. Foto: Profimedia Images

Guvernul Africii de Sud a anunțat că peste 53.000 de cetățeni străini au fost deportați sau repatriați în cele cinci săptămâni de când a lansat campania de „gestionare a migrației”, relatează BBC. Protestatarii anti-imigrație nu sunt însă mulțumiți și au anunțat că vor urma proteste săptămânale până când revendicările lor vor fi îndeplinite. În timp ce Guvernul de la Pretoria a minimalizat violențele împotriva migranților, pe rețelele sociale și în presă au apărut imagini cu oameni scoși cu forța din locuințele lor și alungați cu bâte și macete.

Majoritatea celor forțați să părăsească țara au fost din Malawi, Zimbabwe și Mozambic, au spus oficialii, iar numărul acestora este așteptat să crească pe măsură ce repatrierile și deportările continuă.

Peste 53.000 de migranți, alungați din Africa de Sud

În Africa de Sud are loc o campanie de amploare împotriva imigranților fără drept de ședere, după mai multe săptămâni de proteste anti-imigranți, care s-au degenerat în violențe, intimidări și furturi.

Protestatarii au cerut controale mai stricte la granițe și deportări în masă. Aceștia dau vina pe migranți pentru rata uriașă a șomajului, pentru infracționalitatea în creștere și colapsul serviciilor publice.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a avertizat însă împotriva folosirii migranților drept țapi ispășitori pentru problemele socioeconomice ale Africii de Sud.

Activiștii anti-imigranți au amenințat că vor organiza proteste săptămânale pentru a pune presiune pe guvern până când revendicările lor vor fi îndeplinite și există temeri că aceste manifestații ar putea fi unele violente.

Protestatarii au setat 30 iunie drept „o dată limită neoficială” pentru ca toți migranții fără acte să părăsească țara, ceea ce a determinat mulți cetățeni străini să plece pentru a scăpa de violențe și intimidări.

Mai multe țări, între care Ghana, Nigeria, Uganda și Kenya, și-au repatriat proprii cetățeni în ultimele săptămâni.

Ministrul Justiției și Dezvoltării Constituționale, Mmamoloko Kubayi, a anunțat duminică că 53.499 de cetățeni străini au fost procesați în vederea deportării și repatrierii, „majoritatea fiind cetățeni din Malawi, urmați de cei din Zimbabwe și Mozambic”.

„Ne străduim să asigurăm o migrație ordonată și reglementată, ținând cont de preocupările exprimate de cetățenii noștri, respectând în același timp drepturile omului și demnitatea tuturor persoanelor aflate în țara noastră, indiferent de cetățenie sau statutul lor de imigrare”, a declarat Kubayi în cadrul unei conferințe de presă la Pretoria.

Ea a spus că procesul de repatriere și deportare a ajutat autoritățile statului să depisteze persoane care erau căutate de poliție pentru presupuse infracțiuni.

Migranții, atacați cu bâte și macete

Autoritățile vor continua să aplice legile anti-imigrație, a mai spus Kubayi, dar a avertizat că protestatarii nu ar trebui să „percheziționeze” locuințe și sedii de afaceri, unde există suspiciuni că ar fi adăpostiți imigranți ilegali.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a recunoscut preocupările populației cu privire la imigrație, dar a condamnat atacurile împotriva migranților și i-a avertizat pe cetățeni să nu își facă singuri dreptate.

Un cetățean din Mozambic, care a lucrat timp de aproape 16 ani în Africa de Sud, a povestit că a fost alungat din casă, deși avea documente legale.

„Au spus: «Ești străin, nu aparții Africii de Sud, trebuie să pleci». Le-am spus că am acte, dar nu au vrut să audă. Ne-au gonit ca pe niște câini. Este nedrept, pentru că sunt om. Am stat în tufișuri până la șase dimineața”, a declarat el pentru AFP.

Africa de Sud este cea mai dezvoltată economie de pe continent și atrage de mult timp migranți aflați în căutarea unor oportunități economice mai bune, o parte dintre aceștia intrând ilegal în țară.

Migranții născuți în afara țării reprezintă însă doar aproximativ 4% din populația Africii de Sud, care are 62 de milioane de locuitori.