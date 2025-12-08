Țara din Europa care duce lipsă de bărbați iar femeile au ajuns să închirieze soți cu ora

În Letonia, rata mortalității în rândul bărbaților este de trei ori mai mare decât în rândul femeilor. Foto: Profimedia Images

Letonia este o țară cunoscută pentru femeile sale foarte frumoase. Problema este că acestea se confruntă cu o lipsă serioasă de bărbați, iar multe dintre cele rămase singure ajung să „închirieze soți cu ora”, scrie dailystar.co.uk.

Însă aceste servicii sunt chiar mai complete decât vă puteți imagina. Mai exact, oferă bărbați spre închiriere pentru orice fel de treburi din gospodărie: repară o chiuvetă, montează un televizor sau asamblează mobilier. Totul se face online sau prin telefon. Mai mult decât atât, „soțul pentru o oră” ajunge, de regulă, în cel mult 60 de minute.

Specialiștii spun că femeile din Letonia sunt, în general, mai educate, mai sănătoase și trăiesc mult mai mult decât bărbații. Iar mulți dintre puținii bărbați pleacă din țară, așa că femeile rămase aici fie emigrează, fie încearcă această soluție modernă.

Potrivit sociologilor, diferența dintre femei și bărbați devine foarte vizibilă după 30 de ani. În același timp, în Letonia, rata mortalității în rândul bărbaților este de trei ori mai mare decât în rândul femeilor, iar speranța de viață este cu 11 ani mai mică.

Rezultatul? Letonia are cu peste 15% mai multe femei decât bărbați, cea mai mare diferență din Uniunea Europeană.