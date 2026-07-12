Țara spre care fug tot mai mulți americani bogați. Există însă o condiție de trei milioane de dolari

2 minute de citit Publicat la 08:00 12 Iul 2026 Modificat la 08:41 12 Iul 2026

Noua Zeelandă a devenit una dintre destinațiile preferate ale americanilor care își doresc să plece din Statele Unite. Foto: Getty Images

Tot mai mulți americani iau în calcul să își înceapă o nouă viață în Noua Zeelandă, una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume, cunoscută pentru peisajele care au servit drept decor pentru filme precum The Lord of the Rings și Avatar. Interesul este alimentat și de scăderea prețurilor locuințelor, însă mutarea rămâne posibilă doar pentru cei cu averi considerabile, potrivit Fortune.

Potrivit indicelui Home Value Index, realizat de compania de consultanță imobiliară Cotality, prețurile locuințelor din Noua Zeelandă au scăzut pentru a treia lună consecutiv. În iunie, valoarea proprietăților s-a redus cu 0,2%, după o scădere de 0,3% în mai, iar în ultimele trei luni declinul cumulat a ajuns la 0,8%, cel mai redus nivel din iulie 2023.

Interes tot mai mare din partea americanilor

În ultimii ani, Noua Zeelandă a devenit una dintre destinațiile preferate ale americanilor care își doresc să plece din Statele Unite, invocând costul ridicat al vieții, incertitudinea economică, climatul politic tensionat și înăsprirea politicilor privind imigrația.

Potrivit Brookings Institution, în 2025 Statele Unite au înregistrat un bilanț negativ al migrației nete, un fenomen care nu mai fusese consemnat de la Marea Criză Economică din anii 1930.

Interesul pentru mutarea în Noua Zeelandă a crescut puternic și după alegerile prezidențiale din 2024, când expresia „Move to New Zealand” s-a numărat printre cele mai căutate pe Google.

O viză pentru investitori foarte bogați

Guvernul de la Wellington a relaxat anul trecut condițiile programului Active Investor Plus, cunoscut drept „viza de aur”, prin care cetățenii străini pot obține drept de rezidență dacă investesc în economia țării.

Datele oficiale arată că americanii reprezintă cea mai numeroasă categorie de solicitanți. Între aprilie 2025 și iunie 2026 au fost depuse 252 de cereri, care vizează mutarea a 766 de persoane din Statele Unite.

Totuși, accesul la program este rezervat exclusiv investitorilor cu resurse financiare importante.

Solicitanții trebuie să investească cel puțin 5 milioane de dolari neozeelandezi (aproximativ 3 milioane de dolari americani) pe parcursul a trei ani sau aproape 5,7 milioane de dolari americani într-o perioadă de cinci ani.

Dreptul de a cumpăra o singură locuință

În schimbul investiției, beneficiarii pot achiziționa o locuință în Noua Zeelandă, lucru interzis, în general, cetățenilor străini care nu sunt rezidenți.

Există însă și restricții. Proprietățile situate pe terenuri agricole, în zone rurale sau în regiuni considerate sensibile pot fi cumpărate doar cu aprobarea Overseas Investment Office.

Premierul Christopher Luxon a declarat că noile reguli urmăresc atragerea investitorilor străini și stimularea economiei, fără a pune presiune pe piața imobiliară, deoarece pragul financiar foarte ridicat limitează numărul persoanelor care pot beneficia de program.

În practică, mutarea în Noua Zeelandă rămâne accesibilă doar unei categorii restrânse de persoane. Potrivit datelor citate de presa americană, venitul mediu anual al unui american este de aproximativ 64.500 de dolari, iar economiile medii sunt de puțin peste 62.000 de dolari, mult sub nivelul investiției cerute pentru obținerea dreptului de rezidență și cumpărarea unei locuințe.