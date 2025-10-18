Tatăl care și-a lăsat fiica de doar doi ani să moară la peste 43 de grade în mașină se uita la filme porno și bea bere în casă

Bărbatul a susținut că și-a lăsat fiica să doarmă în mașină doar pentru 30 de minute. Foto: Facebook

Christopher Scholtes, din localitatea Marana, și-a lăsat fiica cea mică, Parker, în mașina familiei — un Acura din 2003 — în plin soare, la temperaturi de peste 43°C, pe 9 iulie 2024, spun procurorii. Fetița a rămas blocată mai bine de trei ore în autoturismul parcat în fața casei, în timp ce tatăl său consuma bere și urmărea videoclipuri pentru adulți.

Anchetatorii au mai descoperit că, înainte de a ajunge acasă, Scholtes o lăsase singură pe micuță și în parcarea unei benzinării și a unui supermarket, unde camerele de supraveghere l-au surprins furând doze de bere, scrie NYPost.

De la „doar 30 de minute” la peste trei ore de neglijență

Inițial, bărbatul a susținut că și-a lăsat fiica dormind în mașină „pentru doar jumătate de oră”, cu aerul condiționat pornit, deoarece nu voia să o trezească. Însă documentele din anchetă arată că, în realitate, acesta a petrecut peste trei ore jucându-se pe consolă și vizionând conținut pornografic, în timp ce copilul se sufoca în mașina închisă.

Tragedia a fost descoperită de soția sa, Erika, medic anestezist, care a ajuns acasă în jurul orei 16:00 și a găsit copilul inconștient. Fetița a fost transportată de urgență la spitalul Banner University Medical Center, unde mama ei lucra, dar a fost declarată decedată o oră mai târziu.

Mesaje cutremurătoare după tragedie

După incident, Erika i-a trimis soțului mai multe mesaje de reproș, publicate ulterior în dosarul penal:

„Ți-am spus să nu le mai lași în mașină. De câte ori ți-am spus asta?”, a scris femeia, descriindu-și fiica drept „perfectă”.

Scholtes i-a răspuns:

„Am ucis copilul nostru. Îmi pare rău.”

Un istoric de neglijență și abuzuri

Alte două fiice ale bărbatului le-au declarat polițiștilor că tatăl lor obișnuia să le lase singure în mașină „pentru că se uita la jocuri video sau mânca”. Fata cea mare, de 16 ani — dintr-o relație anterioară — a relatat că a fost abandonată în trecut în circumstanțe similare, dar a reușit să repornească motorul mașinii pentru a-i salva pe ceilalți copii.

Documente ale Departamentului pentru Protecția Copilului arată că Scholtes a fost acuzat și de abuz fizic repetat asupra fiicei sale adolescente, inclusiv lovituri și izbituri de perete.

Bărbatul este acum inculpat pentru crimă de gradul întâi, însă a pledat nevinovat. În mod surprinzător, soția sa a ales să îl susțină, descriind moartea fiicei lor ca pe „o greșeală uriașă”.