Taxiurile zburătoare ar putea ocoli traficul aglomerat dintr-un mare oraș. Autoritățile vor să construiască un „vertiport”

1 minut de citit Publicat la 08:00 30 Aug 2026 Modificat la 08:23 30 Aug 2026

Taxiurile aeriene ar urma să aibă o capacitate de până la patru pasageri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Los Angeles pregătește o soluție neobișnuită pentru una dintre cele mai mari probleme ale orașului: traficul. Înaintea Jocurilor Olimpice din 2028, autoritățile și companiile implicate în proiect dezvoltă primul „vertiport” din oraș, un punct special de decolare și aterizare pentru taxiuri aeriene electrice, scrie Euronews.

Potrivit autorităților, măsura a fost gândită în așa fel încât vizitatorii care vor ajunge la Los Angeles pentru Jocurile Olimpice să poată evita traficul aglomerat și să se deplaseze între diferite zone ale orașului în doar câteva minute.

Vertiportul va fi amenajat în L.A. Live

Proiectul este însă în dezvoltare.

Autoritățile susțin că vertiportul ar urma să fie amplasat în L.A. Live, un mare complex de sport și divertisment din centrul orașului, iar proiectul este dezvoltat de AEG, companie din domeniul sportului și divertismentului, împreună cu Archer Aviation.

De asemenea, taxiurile aeriene ar urma să aibă o capacitate de până la patru pasageri.

Acestea pot atinge o viteză de aproximativ 241 km/h și sunt concepute pentru deplasări rapide pe distanțe scurte.

Potrivit companiei Archer Aviation, care dezvoltă taxiul aerian electric Midnight, o călătorie de la aeroportul Hawthorne până în Orange County ar dura aproximativ 12 minute.

Cu mașina, o astfel de călătorie ar dura 56 de minute.

Pentru Los Angeles, un oraș cunoscut pentru traficul său intens, taxiurile aeriene ar putea reprezenta astfel o alternativă rapidă pentru deplasările din timpul Jocurilor Olimpice din 2028.