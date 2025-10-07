Tesla a lansat versiuni mai accesibile pentru Model 3 şi Model Y. Cu cât sunt mai ieftine modelele Standard faţă de cele Premium

Tesla a lansat versiunile mai ieftine ale modelelor sale principale, Model 3 și Model Y, imediat după expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii americani. Noul Model 3 Standard va avea un preț de 38.630 de dolari, sumă care include taxele de livrare și comandă, și va fi disponibil în decembrie sau ianuarie. La rândul său, Modelul Y Standard va porni de la 41.630 de dolari, cu aceleași taxe incluse, fiind disponibil în noiembrie sau decembrie, scrie CNN.

Modelul 3 Standard este cu 5.500 de dolari mai ieftin decât versiunea Premium, care era anterior cea mai accesibilă variantă. Modelul Y Standard costă cu 5.000 de dolari mai puțin decât echivalentul său Premium.

Lansarea acestor versiuni vine imediat după ce Tesla a raportat vânzări record în trimestrul al treilea, pe fondul grabei cumpărătorilor de a profita de creditul fiscal înainte de expirare. Totuși, compania se confruntă acum cu o piață tot mai competitivă, în care prețurile vehiculelor sale sunt mai mari decât cele ale mașinilor pe benzină sau hibride.

Promisiuni vechi, produse noi

Tesla promisese de mult timp că va lansa modele mai accesibile, cu prețuri în jurul pragului de 30.000 de dolari. Într-o convorbire cu investitorii din aprilie, directorul financiar Vaibhav Taneja a reafirmat că modelul mai ieftin este aproape gata și va fi lansat la scară largă în trimestrul al patrulea din 2025.

"Am început producția modelului cu cost redus, conform planificării, în prima jumătate a anului 2025. Totuși, din cauza concentrării pe livrarea unui număr cât mai mare de vehicule înainte de expirarea creditului și a complexității lansării unui nou produs, introducerea pe piață va fi mai lentă decât se anticipase", a spus Taneja.

Și alți producători auto se pregătesc să lanseze versiuni mai ieftine ale vehiculelor lor electrice pentru piața americană. Hyundai a anunțat recent reduceri de până la 9.800 de dolari pentru anumite modele EV.

Piață în schimbare, presiuni în creştere

Deși Tesla a obținut vânzări globale record în al treilea trimestru, primele două trimestre ale anului au fost marcate de scăderi semnificative. Compania nu publică date de vânzări defalcate pe țări, dar ultimul raport anual arată că 46% din venituri provin din SUA, iar 21% din China.

Așteptările privind o scădere a vânzărilor pe piața americană ar putea duce la un surplus de capacitate la fabricile Tesla din SUA, iar oferirea unor modele mai accesibile este o strategie pentru a compensa această problemă.

Tesla este, de asemenea, afectată de concurența în creștere în segmentul EV, în special din partea producătorilor chinezi precum BYD, care ar putea deveni, odată cu raportările de la începutul anului viitor, cel mai mare vânzător de vehicule electrice la nivel mondial.

Există speculații că Tesla plănuiește să lanseze și o versiune mai ieftină a Modelului Y în China, în cursul anului viitor.

Controverse și impact politic

Compania a fost afectată și de reacțiile negative legate de activitatea politică a CEO-ului Elon Musk. Implicarea sa în Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală al administrației Trump, precum și sprijinul acordat unor candidați politici de dreapta din Europa, au generat proteste ample la showroom-urile Tesla din SUA și Europa, inclusiv acte de vandalism.

Despărțirea sa ulterioară de Donald Trump nu a calmat semnificativ criticile. Dimpotrivă, ar putea să fi dus la pierderea sprijinului din partea unor susținători ai fostului președinte, care anterior priveau cu simpatie brandul Tesla. La un moment dat, Trump îi încurajase public pe americani să cumpere mașini Tesla.