Tezaurul de la Villena a fost furat dintr-un muzeu din Spania la 5 dimineața. E una dintre cele mai valoroase comori a Epocii Bronzului

Tezaurul de la Villena a fost furat dintr-un muzeu din Spania. FOTO: Profimedia Images

Tezaurul de la Villena, una dintre cele mai valoroase colecții de artefacte din Epoca Bronzului din Europa, a fost furat în noaptea de miercuri spre joi din Muzeul orașului Villena, din provincia Alicante, Spania, au anunțat surse din cadrul administrației locale. Garda Civilă și poliția judiciară au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele furtului, relatează agenția EFE, citată de Euronews.

Alarma muzeului s-a declanșat la ora 5:16 dimineața, iar amploarea exactă a furtului nu este deocamdată cunoscută.

Tezaurul de la Villena este format dintr-o colecție de obiecte datând din jurul anului 1000 î.Hr., alcătuită în principal din aur.

Printre piesele colecției se află 11 boluri, 28 de brățări și trei recipiente din aur, precum și trei recipiente din argint, două obiecte realizate din chihlimbar și aur, un obiect din fier și aur și o brățară din fier.

Potrivit informațiilor furnizate de MUVI, Muzeul Arheologic Municipal din Villena, cercetările de specialitate consideră Tezaurul de la Villena cea mai importantă colecție de obiecte din aur din Epoca Bronzului, comparabilă cu tezaurele descoperite în mormintele regale de la Micene, în Grecia.

Tezaurul a fost descoperit de arheologul Jose Maria Soler și colaboratorii săi în decembrie 1963. Într-un recipient ascuns în apropierea orașului Villena au fost găsite în total 59 de obiecte din aur, argint, fier și chihlimbar, cu o greutate totală de aproape 10 kilograme.

Prima piesă, o brățară, a fost descoperită în octombrie 1963 printre pământul excavat din zona Rambla del Panadero, în Sierra del Morrón, în apropiere de Villena. La început, obiectul nu a fost recunoscut drept o piesă de valoare. S-a presupus chiar că ar putea face parte dintr-un motor de camion.

Șeful lucrărilor, Ángel Tomás, a lăsat brățara la locul descoperirii, așteptând ca cineva să vină să o preia. Ulterior, aceasta a ajuns în mâinile bijutierului local Carlos Miguel Escemibre. Acesta i-a prezentat brățara directorului Muzeului Arheologic Municipal, Jose Maria Soler, moment în care au început cercetările și săpăturile arheologice în zona în care fusese găsită piesa.

Câteva zile mai târziu, la 1 decembrie, a fost descoperit tezaurul format din cele 59 de obiecte, considerat unul dintre cele mai importante situri arheologice din Epoca Bronzului din Europa.

Descoperirea a devenit una dintre cele mai importante mărturii despre civilizațiile care au trăit în Peninsula Iberică în urmă cu aproximativ 3.000 de ani. Valoarea tezaurului este dată nu doar de cantitatea de metale prețioase, ci și de raritatea și importanța istorică a obiectelor.

Autoritățile spaniole încearcă acum să stabilească exact ce piese au fost furate și cine se află în spatele jafului. Investigația este în desfășurare, iar polițiștii analizează sistemul de securitate al muzeului și circumstanțele în care alarma s-a declanșat.