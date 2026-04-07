Toată lumea crede că este un aeroport. Imagini spectaculoase cu bulevardul Erdogan, pe care unii îl numesc "Las Vegas-ul" Turciei

Deschis acum aproximativ patru ani în Sivas, Turcia, bulevardul Recep Erdogan atrage atenția prin iluminatul său nocturn. FOTO X

Deschis acum aproximativ patru ani în Sivas, Turcia, bulevardul Recep Erdogan atrage atenția prin iluminatul său nocturn. Imaginile surprinse din dronă te trimit cu gândul la o pistă de aeroport, în timp ce au fost persoane care l-au comparat cu Las Vegas, scrie CNN Turcia.

Bulevardul a fost proiectat de Primăria Sivas pentru a facilita transportul urban și iese în evidență prin structura și lățimea sa. Construit în linie dreaptă, bulevardul are o lungime de 3.800 de metri și o lățime de 70 de metri, devenind una dintre arterele de transport importante ale orașului.

Gândit ca un bulevard cu șase benzi, are și piste pentru biciclete, dar și zone pentru pietoni, pe ambele părți.

Bulevardul, care a fost filmat noaptea cu o dronă, creează imagini care amintesc de pistele aeroporturilor datorită sistemului său de iluminat și trasului lung și drept.

Sivas’ta yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gece ışıklandırmasıyla dikkat çekiyor. Dron ile görüntülenen bulvar, görünümüyle havalimanı pistini andırırken, bazı vatandaşlar tarafından da Las Vegas’a benzetildi.

Sivas Belediyesi tarafından şehir içi… pic.twitter.com/pEOL5sFgjE — Büyük Sivas Haber (@buyuksivashaber) April 7, 2026

„Bulevardul nostru este cu adevărat frumos. L-aș putea numi «Las Vegas-ul» Turciei. Lungimea drumului este destul de bună și aș putea face o comparație și cu «Tokyo». Deoarece este atât de lung în kilometri, nu vrei să se termine în timp ce conduci. Luminile cu tematică de steag turcesc arată, de asemenea, foarte frumos.”, a spus un bărbat.

„Drumul este foarte frumos. Este impresionant din punct de vedere vizual. Este, de asemenea, minunat să te plimbi seara pe acolo”, a adăugat altul.