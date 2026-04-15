Tragedie în Oceanul Indian. O ambarcaţiune cu migranţi s-a scufundat, 250 de oameni sunt dați dispăruți

Tragedie în Oceanul Indian. O ambarcaţiune cu migranţi s-a scufundat, 250 de oamni sunt dați dispăruți.

Aproximativ 250 de cetăţeni din Myanmar şi din Bangladesh, inclusiv copii, sunt dispăruţi după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat săptămâna trecută în Marea Andaman, scrie BBC care citează agenţiile Naţiunilor Unite pentru refugiaţi şi migraţie.

Traulerul, care plecase din Bangladesh şi se îndrepta spre Malaezia, ”s-ar fi scufundat din cauza vântului puternic, mării agitate și a supraaglomerării”, au declarat agenţiile.

Garda de Coastă din Bangladesh a declarat agenţiei de ştiri AFP că una dintre navele sale a salvat nouă persoane de pe ambarcaţiune pe 9 aprilie. Nu este clar când s-a răsturnat exact ambarcaţiunea.

Sute de mii de membri ai Rohingya, una dintre numeroasele minorităţi etnice din Myanmar, au fugit peste graniţă în Bangladesh de la o represiune mortală din 2017. Rohingya, care sunt în principal musulmani, li se refuză cetăţenia de către guvernul din Myanmar, o ţară cu majoritate budistă.

Condiţiile precare de viaţă din Bangladesh i-au determinat însă şi pe unii dintre ei să plece cu ambarcțiuni supraaglomerate către Malaezia, o ţară musulmană pe care unii o consideră un refugiu sigur în regiune.

Rafiqul Islam, unul dintre supravieţuitori, a declarat pentru AFP că a plutit timp de aproape 36 de ore înainte de a fi salvat, adăugând că a suferit arsuri din cauza petrolului scurs din ambarcaţiune. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a spus că a vrut să plece pentru că i se promisese un loc de muncă în Malaezia.

”Acest incident tragic reflectă consecinţele grave ale strămutării prelungite şi absenţa unor soluţii durabile pentru Rohingya”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) într-un comunicat emis în comun cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.

Aceste ambarcaţiuni sunt adesea mici şi înghesuite, nu au apă proaspătă şi salubritate și nu ajung întotdeauna la destinaţii. Unii migranți mor pe mare, în timp ce alţii sunt uneori reţinuţi sau deportaţi. Unii au fost, de asemenea, întorşi din drum la apropierea de Malaezia şi Indonezia, fie de către autorităţi, fie de comunităţile locale de coastă.

În ianuarie 2025, Malaezia a întors din drum două ambarcaţiuni care transportau aproximativ 300 de refugiaţi după ce le-a dat pasagerilor mâncare şi apă. ”Oamenii mor în lupte, mor de foame. Aşa că unii cred că e mai bine să moară pe mare decât să moară încet aici”, a declarat anterior pentru Reuters un refugiat Rohingya din Cox's Bazar, Bangladesh.

În declaraţia lor de marţi, agenţiile ONU au cerut comunităţii internaţionale să menţină finanţarea pentru refugiaţii Rohingya şi comunităţile lor gazdă din Bangladesh.