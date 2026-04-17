Trei astronauți chinezi rămân în spațiu încă o lună pentru teste de rezistență pe termen lung

Publicat la 09:53 17 Apr 2026

sursa foto: Getty

Echipajul misiunii Shenzhou-21 va petrece încă o lună pe orbită, după o decizie luată de Biroul chinez pentru inginerie spațială cu echipaj uman, a anunțat vineri televiziunea de stat chineză, relatează Agerpres.

Nava Shenzhou-21 a fost lansată pe 31 octombrie de la centrul Jiuquan, în nord-vestul Chinei, cu ajutorul unei rachete Long March-2F.

La bord se află trei astronauți: comandantul Zhang Lu, veteran al misiunii Shenzhou-15 din 2022, Zhang Hongzhang și Wu Fei, cel mai tânăr astronaut chinez care a ajuns vreodată în spațiu. La momentul lansării, cei trei aveau 48, 39 și, respectiv, 32 de ani.

Misiunile Shenzhou presupun de regulă o ședere de șase luni pe stația spațială. Echipajul actual, aflat deja pe orbită de peste cinci luni, era așteptat să revină pe Pământ în aprilie. Șederea va fi prelungită acum cu o lună, fără ca CCTV să precizeze o dată exactă a întoarcerii.

„Pentru a testa mai amănunţit tehnologii legate de şederea pe termen lung a astronauţilor pe orbită... este planificată prelungirea şederii pe orbită cu aproximativ o lună”, a precizat CCTV.

Pe parcursul misiunii, astronauții au finalizat mai multe activități cu ajutorul brațului robotic al stației, printre care instalarea unor dispozitive de protecție împotriva deșeurilor spațiale și inspectarea echipamentului extravehicular, potrivit sursei citate.

Cei trei se află în stare bună de sănătate și vor continua să desfășoare experimente științifice și tehnologice pe durata prelungirii, a mai transmis CCTV.