Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc

Trei studenți au murit după ce Tesla Cybertruck în care se aflau a luat foc FOTO: Facebook/ Krysta Tsukahara

O studentă din California a fost arsă de vie după ce mașina ei, o Tesla Cybertruck, a devenit o capcană mortală, blocând-o pe ea și pe prietenii ei în interior atunci când vehiculul s-a lovit de un zid și a luat foc. Alți doi tineri au murit în acest accident.

Trei studenți, inclusiv Krysta Tsukahara, în vârstă de 19 ani, au murit în accidentul petrecut într-o dimineață de noiembrie 2024, când vehiculul electric a luat foc după ce a lovit un zid de protecție și un copac în Piedmont, California.

Șoferul Cybertruck-ului, Soren Dixon, 19 ani, și pasagerul Jack Nelson, 20 ani, au murit, de asemenea, în accident. Un al patrulea pasager, Jordan Miller, a reușit să scape după ce un martor a spart parbrizul cu o creangă de copac.

Tsukahara ar fi supraviețuit inițial accidentului și era complet conștientă, dar nu a putut ieși din vehiculul cuprins de flăcări după ce Cybertruck-ul a rămas fără energie, cauzând defectarea sistemului electronic de deschidere a ușilor, conform unui proces intentat de părinții săi, Carl și Noelle Tsukahara, relatează New York Post.

Krysta a murit din cauza inhalării fumului și a arsurilor pentru că martorii nu au reușit să o scoată pe ea și pe ceilalți doi tineri din mașină, conform procesului care solicită și daune de la familia lui Dixon.

Ușile Tesla sunt alimentate de o baterie de 12 volți, care poate ceda dacă vehiculul pierde energie în timpul unui accident, iar mecanismul manual de urgență pentru deschiderea ușii din interior este greu de accesat.

„Este o poveste de groază. Tesla știe că s-a întâmplat și că se va mai întâmpla, și nu fac nimic decât să vândă mașina cu un sistem care prinde oamenii și nu oferă o cale de ieșire”, a declarat avocatul familiei, Roger Dreyer.

Procesul include mai mult de 30 de exemple de probleme reclamate legate de sistemele de uși Tesla și acuză compania lui Elon Musk de „neglijență conștientă” în privința siguranței consumatorilor, cunoscând problema de ani de zile.

Designul avansat al ușilor fără mânere, care se deschid și se închid prin apăsarea unui buton, a făcut vehiculul vulnerabil la defectare în cazul unui accident și „nu are un mecanism manual de deschidere a ușii funcțional, accesibil și vizibil sau un sistem de siguranță suplimentar”, se mai arată în proces.

Tesla, care a fost adăugată în procesul Tsukahara la sfârșitul săptămânii trecute, nu a comentat cazul.

Părinții lui Nelson, Todd și Stannye, au înaintat propriul proces împotriva Tesla săptămâna trecută.

Ambele procese solicită daune împotriva gigantului Tesla.

Toate cele patru victime aveau cocaină, alcool și alte substanțe în organism la momentul accidentului, iar conducerea sub influență și viteza excesivă au fost factori care au contribuit la tragedie.

Însă avocatul familiei Tsukahara consideră că are un „caz foarte, foarte solid” împotriva Tesla.

„Cei de la Tesla vor arăta cu degetul spre Dixon, spre oricine altcineva, doar nu spre ei înșiși. Dar acest vehicul nu ar fi trebuit să-i prindă în capcană pe acești oameni și pe fiica clienților mei. Este modalitatea noastră de a-l face răspunzător pe vinovat și de a corecta conduita greșită”, a spus Dreyer.

Cybertruck-ul, lansat cu mare fast în noiembrie 2023, a avut probleme încă de la început, înregistrând o scădere drastică a vânzărilor în ultimul an.

În septembrie, s-a anunțat că Tesla este investigată de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi după ce proprietarii SUV-urilor Model Y din 2021 au raportat faptul că ușile nu se deschid, iar în unele cazuri părinții au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a-și salva copiii.