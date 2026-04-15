​Trofeul US Open din 1989, câștigat de Boris Becker, a fost vândut la licitație cu 300.000 de euro

Trofeul US Open din 1989 al lui Boris Becker a fost vândut la licitație pe site-ul Prestige Memorabilia pentru suma record de 357.000 de dolari. Sursa foto: Getty Images

Jucătorul de tenis german Boris Becker, după faliment, a fost obligat să doneze trofeul câştigat la turneul de tenis US Open din 1989 către Tennis Hall of Fame Museum din Newport. Trofeul US Open din 1989 al lui Boris Becker a fost vândut la licitație pe site-ul Prestige Memorabilia pentru suma record de 357.000 de dolari (aproximativ 300.000 de euro).

Trofeul se situează pe locul al doilea în topul obiectelor de colecție din tenis, după racheta lui Novak Djokovic, care s-a vândut cu 540.000 de dolari (457.000 de euro) în februarie anul trecut. Cupa, produsă conform tradiției de Tiffany & Co., avea o ofertă de pornire de 25.000 de dolari, relatează Corriere della Sera.

„ Aceasta este una dintre cele mai dificile amintiri de obținut, deoarece este rareori vândută de proprietarii săi”, se arată pe site-ul oficial al licitației de tenis. Având o înălțime de 35 cm și fiind realizată din argint, „este unul dintre cele mai râvnite premii din sport deoarece”, explică site-ul, „în timp ce pentru sporturile de echipă există mai multe reproduceri ale aceluiași trofeu, pentru turneele de tenis există un singur exemplar ”.

Numele câștigătorul licitației, care va putea acum să dețină acest trofeu extrem de râvnit, nu a fost făcut public. Cu toate acestea, motivul pentru care fostul campion de tenis a decis să se despartă de cupă este cunoscut. Boris Becker a trebuit să ramburseze datorii de peste 60 de milioane de dolari (peste 50 de milioane de euro) și a executat și opt luni de închisoare după condamnarea pentru faliment care a dat peste cap viața germanului în anul 2022. Fostul tenismen se despărţise de Cupa US Open în 2019, când, din cauza unor probleme de faliment, a fost împrumutată, mai întâi temporar, apoi permanent către Tennis Hall of Fame Museum din Newport (deși prețul este necunoscut).

Acum, norocosul proprietar se va putea bucura de trofeu, care, în mod ironic, a fost vândut cu mai mult decât premiul în bani câștigat de Becker la acea vreme pentru învingerea lui Ivan Lendl în finală, doar 300.000 de dolari. Un alt record doborât este faptul că a fost prima cupă Flushing Meadows scoasă la licitație publică.

La aceeaşi licitaţie a fost vândută şi racheta folosită de Novak Djokovic în finala din 2018 , dar s-a oprit la 20.000 de dolari (aproximativ 17.000 de euro). Locul al treilea în cadrul licitaţiei i-a revenit unui alt fost mare jucător, Andre Agassi, a cărui rachetă Head din sezonul 1999-2000 a fost vândută cu 16.000 de dolari (aproximativ 14.000 de euro), prețul de pornire fiind de 500 de dolari.

Printre loturile prezentate în cadrul licitației Prestige Memorabilia s-au numărat și alte două suveniruri aparținând lui Boris Becker: cele două Baloane de Aur ale Cupei Davis câștigate în 1988, respectiv 1989. Acestea s-au vândut cu aproximativ 3.000 de dolari (2.542 de euro).