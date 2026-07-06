Trump a sunat clopoțelul Bursei de Valori din New York pentru a marca prima zi de tranzacționare a „conturilor Trump”

„Aceste conturi vor începe să crească odată cu economia noastră înfloritoare. Dăm acești bani copiilor pentru ca aceștia să poată avea o viață bună”, a spus Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a sunat clopoțelul Bursei de Valori din New York (NYSE) de la Casa Albă pentru a marca prima zi de tranzacționare pentru „conturile Trump”, o inițiativă guvernamentală care le oferă copiilor un cont de investiții în valoare de 1.000 de dolari. Președintele SUA a găzduit luni dimineață la Biroul Oval lideri de la bursa de valori NYSE și Nasdaq pentru o conferință de presă. Este prima deschidere comună a burselor și prima dată când clopoțelul a fost tras la Casa Albă, scrie The Guardian.

„Aceste conturi vor începe să crească odată cu economia noastră înfloritoare. Dăm acești bani copiilor pentru ca aceștia să poată avea o viață bună”, a spus Trump.

Deși conturile poartă brandingul personal al lui Trump, ideea de a oferi copiilor, în special celor născuți în dificultăți economice, un mijloc de a-și acumula economii pe parcursul copilăriei datează cu mult dinaintea președintelui Trump și se bucură de sprijin bipartizan. Congresul a înființat conturile prin Legea „One Big Beautiful Bill Act”.

„Nu am cerut asta”, a susținut Trump despre conturile care poartă numele său.

Trump a spus că dorește să păstreze clopotul pe care oficialii de la bursă l-au adus la Biroul Oval și să-l expună în noua sală de bal a Casei Albe, după ce aceasta va fi finalizată.

Conturile create pentru copiii născuți între ianuarie 2025 și decembrie 2028 vor primi 1.000 de dolari de la guvernul federal al SUA. Părinții, prietenii și angajatorii vor putea depune până la 5.000 de dolari pe an în conturi, care vor fi controlate de părinți și tutori până când copiii lor împlinesc 18 ani, după care titularul contului preia controlul și poate folosi fondurile economisite pentru a plăti studiile, a cumpăra o casă sau a porni o afacere.

Investițiile sunt implicite într-un fond indexat diversificat. Părinții își pot deschide un cont prin intermediul IRS.

„Pot avea mulți bani. Ar fi trebuit să acționăm mai repede. E păcat”, a spus Trump.

Mai mulți donatori bogați au direcționat contribuții caritabile către aceste fonduri. Fondatorul Dell Technologies, Michael Dell, și soția sa, Susan, au donat 6,25 miliarde de dolari pentru 25 de milioane de copii cu vârsta sub 10 ani care locuiesc în zone cu venituri reduse. Aceștia vor primi o sumă suplimentară de 250 de dolari în conturile lor. Managerul de fonduri speculative Ray Dalio și soția sa, Barbara, au făcut o donație pentru ca aproximativ 300.000 de copii care locuiesc în zone cu venituri reduse din Connecticut să primească 250 de dolari suplimentari.

„O să-i recuperăm banii ăia într-un fel sau altul”, a declarat Trump luni, încurajând oamenii să cumpere calculatoare Dell.

Luni dimineață, Gwynne Shotwell, președinta și CEO-ul SpaceX, a anunțat că a contribuit cu 350 de milioane de dolari la această inițiativă, specificând că donația sa va merge către copiii care locuiesc în zone cu venituri medii ale gospodăriilor mai mici, „cu un accent mai mare pe cei care locuiesc în apropierea casei noastre din centrul Texasului”, a scris ea într-o postare pe X.

„Am fost norocoși în carierele noastre și sperăm că acest dar încurajează următoarea generație să continue călătoria de a permite umanității să trăiască și să zboare printre stele”, a spus ea.