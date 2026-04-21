„Tu, ăla chel”. Un ucrainean care face farse s-a conectat la ședința online despre drone a miniștrilor ruși și a început să-i insulte

Ședință online a Ministerului Industriei și Comerțului din Rusia despre producția de drone pentru războiul cu Ucraina FOTO: captură video/ The Moscow Times

Bloggerul ucrainean Evgheni Volnov, cunoscut printre altele și pentru că face farse, s-a logat la o ședință online închisă a Ministerului Industriei și Comerțului din Rusia, despre producția de drone pentru războiul cu Ucraina. El a publicat o înregistrare a incidentului, în timpul căruia, printre altele, i-a insultat grosolan pe oficialii ruși și i-a îndemnat „să se uite în jur”.

Înainte ca Volnov să intervină în discuție, participanții la conferință se plângeau de dependența critică a producției rusești de drone de China, potrivit The Moscow Times. „Firele de cupru sunt produse exclusiv în China. Dacă vorbim de componente electrice, 90% din materia primă este de proveniență străină. În Rusia pur și simplu nu se produce”, spunea una dintre participante. „Deja și plasticul e chinezesc, nu? Pentru că plastic rusesc nu există”, adăuga un alt participant.

După acest dialog, bloggerul a intervenit în conversație. Când unul dintre oficiali a cerut oprirea transmisiunii, Volnov a spus: „Fețele voastre sunt toate înregistrate, așa că umblați și uitați-vă în jur. Tu, ăla chel, în primul rând”.

Ultima replică i-a fost adresată lui Alexei Serdiuk, șeful Direcției sistemelor fără pilot și roboticii din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului al Federației Ruse, fost adjunct al lui Denis Manturov. În înregistrare apare și Alexandr Plotnikov, un alt angajat al aceleiași direcții. În colțul din dreapta este vizibil Daniil Abulov, în vârstă de 29 de ani, care se ocupă de coordonarea producătorilor de drone în relația cu Ministerul Apărării și „Frontul Popular”.

În videoclip au apărut și contactele altor participanți la întâlnire: angajatul ministerului Alexandr Lîsenko, precum și Andrei Titov, Andrei Suharev și Aisen Nesterov. Potrivit sursei citate, Titov și Suharev sunt legați de întreprinderi ale complexului militar-industrial, iar Nesterov figurează în documentele Ministerului Justiției ca „director pentru protecția activelor” al ANO „Centrul pentru sisteme și tehnologii fără pilot”.

Volnov a declarat că acesta este doar începutul și a adăugat că, în viitor, participanții la ședință ar putea avea nevoie de ajutor pentru a rezolva probleme serioase. „În curând veți avea nevoie de «sprijin de stat» nu pentru noi ateliere, ci pentru a vă salva cumva pielea. Acesta este doar începutul, nemernicilor”, a spus el.