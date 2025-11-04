„Tunelul de zăpadă”: Cum arată instalația rotativă uriașă care ar putea face schiatul posibil tot anul, oriunde în lume

Snowtunnel este o instalație de antrenament pentru schiori și snowboarderi. Sursa foto: Hepta/ Snowtunnel

Un uriaș cilindru rotativ, asemănător unui butoi, este pe cale să transforme schiatul într-o activitate posibilă pe tot parcursul anului, oriunde în lume.

Snowtunnel (n.r. Tunel de zăpadă) este o instalație de antrenament pentru schiori și snowboarderi, care îi plasează pe aceștia pe o pantă nesfârșită, acoperită permanent cu zăpadă proaspăt bătătorită.

Planul companiei australiene care a conceput proiectul este ca aceste cilindri masivi să aibă un diametru de 12,5 metri și o adâncime de 16 metri. În interior, zăpada este depusă cu ajutorul tunurilor de zăpadă.

Pe măsură ce tunelul se rotește, utilizatorii se mișcă dintr-o parte în alta, într-un mod similar cu cel al surferilor care alunecă pe valuri.

Fiecare tunel rotativ va avea un operator care controlează viteza de deplasare a suprafeței, în funcție de nivelul utilizatorilor. Viteza poate varia de la una mai mică decât mersul pe jos (pentru începători) până la echivalentul a 50 km/hpentru schiorii experimentați.

În permanență va exista un strat de 70–100 mm de zăpadă proaspătă pe care se va putea schia. Un proces secret împiedică zăpada să cadă peste schiori în timpul rotirii tunelului. Platformele suspendate deasupra utilizatorilor sunt proiectate să îi protejeze în cazul apariției unor zone cu ninsoare.

Tunelurile pot fi demontate, ceea ce permite transportarea lor oriunde în lume.