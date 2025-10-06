Turiștii care s-au întâlnit cu leopardul în hotel: Felina rătăcea pe holurile unei unități de cazare din Indonezia

Un leopard a stârnit groază într-un hotel din Indonezia. Sursa foto: Timur Matahari, AFP/ Profimedia Images

Un leopard, despre care se crede că a evadat dintr-o grădină zoologică, a fost capturat luni în Indonezia, după ce a rătăcit printr-un complex hotelier dintr-o zonă turistică, stârnind panică în rândul clienților, a anunţat un responsabil cu protecţia animalelor, informează AFP, potrivit Agerpres.

Felina a fost văzută pentru prima dată luni dimineaţă în faţa unei camere situate la etajul al doilea al unui hotel din Bandung, un oraş important din provincia Java de Vest, aflat la aproximativ 100 de kilometri est de capitala Jakarta.

› Vezi galeria foto ‹

Conducerea hotelului a alertat pompierii, care au informat apoi agenţia locală responsabilă cu conservarea faunei sălbatice.

„Am folosit un tranchilizant, iar în jurul orei 10 dimineaţa leopardul a fost evacuat şi scos din hotel”, a declarat pentru AFP directorul agenţiei responsabile cu conservarea faunei sălbatice din Java de Vest, Agus Arianto.

La sfârşitul lunii august, un leopard ar fi fost văzut fugind dintr-o grădină zoologică aflată la doar cinci kilometri de hotel. Totuşi, va fi nevoie de timp pentru a verifica dacă leopardul capturat în hotel este cel evadat din grădina zoologică, a adăugat Agus.

„În prezent, leopardul îşi recapătă treptat cunoştinţa. A început să mârâie”, a precizat acesta, adăugând că animalul va fi ulterior transportat într-un centru de conservare.

În 2021, doi tigri bengalezi au scăpat din incinta lor de la grădina zoologică din oraşul Singkawang, în partea indoneziană a insulei Borneo, printr-o spărtură apărută după mai multe zile de ploi torenţiale. Un îngrijitor al grădinii zoologice, în vârstă de 47 de ani, a fost găsit mort lângă cuşca felinelor, alături de mai multe animale. Unul dintre tigri a fost împuşcat, iar celălalt, capturat.