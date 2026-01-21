UE interzice pliculețele de ketchup și de maioneză în restaurante. Care sunt noile reguli privind ambalajele

Noile măsuri ale UE interzic introducerea pe piață a ambalajelor din plastic de unică folosință pentru condimente, conserve, sosuri, cremă de cafea și zahăr în sectorul Horeca. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Uniunea Europeană a inițiat o revizuire amănunțită a reglementărilor privind ambalajele. Companiile vor trebui să adapteze materialele și procesele de fabricaţie încă din august 2026, în timp ce interdicțiile privind plicurile de unică folosinţă vor intra în vigoare în 2030.

Ce se va întâmpla de la 12 august

Începând cu data de 12 august 2026, Europa va intra într-o transformare profundă în sectorul ambalajelor. Nu va fi momentul să ne luăm rămas bun definitiv de la pliculețele de ketchup și de maioneză din restaurante, dar de la acea dată va începe o cale ireversibilă care va duce la interzicerea ambalajelor de plastic pentru produsele alimentare de unică folosinţă până în 2030, relatează Tg24.sky.it. Acest lucru este stabilit de noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), care va intra în vigoare în februarie 2025 și va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre începând cu luna august.

Data de 12 august 2026 marchează tranziția Regulamentului UE 2025/40 de la un text legislativ la o obligație operațională pentru întreprinderi. Din acel moment, vor intra în vigoare primele restricții concrete, începând cu interdicția de a introduce pe piață ambalajele destinate contactului cu alimentele care depășesc noile praguri pentru PFAS (substanțe perfluoralchilice). Pliculețele nu vor dispărea imediat, dar de la această dată va începe adevărata numărătoare inversă. Astfel producătorii vor trebui să adapteze materialele și formatele în baza noilor reglementări.

Care sunt primele obligaţii imediate

Prima măsură care a intrat în vigoare este cea privind PFAS. Multe materiale de ambalare a alimentelor, de la hârtia pergamentată la pungile de plastic, folosesc aceste substanțe pentru a se asigura că sunt impermeabile la uleiuri și lichide. Începând cu 12 august 2026, dacă un ambalaj depășește limitele stabilite de regulament, devine automat ilegal. În practică, producătorii nu vor mai putea achiziționa materiale „ieftine” care conțin PFAS şi vor trebui să treacă la alternative mai scumpe, dar conforme.

Pentru baruri și restaurante, pliculețele vor arăta identic, dar vor fi fabricate din materiale complet diferite. De asemenea, începând cu luna august, se vor aplica noi cerințe de etichetare. Toate ambalajele trebuie să includă instrucțiuni clare, valabile la nivelul UE, privind modul de eliminare corectă a acestora, iar fără aceste informații, produsul nu poate fi vândut.

Schimbările din industrie

Pentru industrie, august 2026 marchează momentul în care devine inutilă din punct de vedere economic continuarea investițiilor în recipiente de plastic de unică folosință. Astfel dacă o mașină de ambalat se defectează, aceasta nu va fi înlocuită, deoarece recipientul va fi interzis în termen de patru ani.

​Ketchup, ulei, șampon, primele produse vizate de măsuri

Cel mai vizibil impact asupra consumatorilor se va simţi începând cu data de 1 ianuarie 2030. Articolul 25 din regulament interzice introducerea pe piață a ambalajelor din plastic de unică folosință pentru condimente, conserve, sosuri, cremă de cafea și zahăr în sectorul Horeca (adică în hoteluri, restaurante și catering). Sunt vizate de noile măsuri şi produsele cosmetice și de toaletă în sticle mini în hoteluri (sticle sub 50 ml), dar și fructele și legumele proaspete ambalate în plastic cu o greutate sub 1,5 kg. Obiectivul este de a reduce deșeurile de ambalaje cu 5% până în 2030 față de nivelurile din 2018, ajungând la -15% până în 2040.

Pliculețele de unică folosinţă, care sunt dificil de reciclat și adesea sunt dispersate în mediu, se numără de fapt printre principalele obiective ale strategiei europene, care își propune să promoveze reutilizarea și formatele reîncărcabile.

Alternativele pentru restaurante şi baruri

Regulamentul îndreaptă industria către soluții reîncărcabile și reutilizabile. Restaurantele vor fi obligate să adopte dozatoare sau recipiente reîncărcabile fabricate din materiale alternative plasticului, cum ar fi hârtia reciclabilă. În plus, până la 12 februarie 2028, operatorii din domeniul Horeca vor trebui să ofere clienților opțiunea de a achiziționa mâncare și băuturi la pachet în recipiente reutilizabile sau aduse de acasă, fără suprataxe și, în unele cazuri, la un preț mai mic. Prin urmare, companiile au la dispoziție patru ani pentru a reproiecta serviciile și livrările. Cei care nu respectă termenele limită riscă sancțiuni semnificative, inclusiv excluderea de pe piața unică.