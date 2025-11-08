Uită de Labubu. Ursulețul Starbucks e noua nebunie: paharul Bearista, vândut cu sute de dolari pe internet

08 Noi 2025

Pentru fanii înrăiți ai Starbucks, un latte de 7 dolari nu mai e de mult o plăcere vinovată suficientă. În 2025, adevărata extravaganță vine sub forma unui pahar cu un ursuleț de sticlă – Glass Bearista Cold Cup – care s-a epuizat în câteva ore și a declanșat o frenezie online demnă de sneakeri de colecție sau jucării rare, relatează Business Insider.

Paharul, lansat joi în SUA la prețul de 29,95 de dolari, s-a transformat imediat într-un obiect de colecție și investiție. La scurt timp după apariție, eBay s-a umplut de anunțuri cu Bearista purtând căciuliță de iarnă, unele listate la prețuri „Cumpără acum” de până la 50.000 de dolari. Deși nimeni nu pare să fi plătit o asemenea sumă, licitațiile reale au ajuns până la 285 de dolari plus transport.

Un purtător de cuvânt al Starbucks a spus că reacția publicului a fost „peste orice așteptări”.

„Deși am expediat mai multe pahare Bearista decât aproape orice alt produs de sărbători, acestea – ca și alte articole – s-au vândut instantaneu. Știm că mulți fani sunt dezamăgiți și ne pare rău dacă au ratat ocazia”, a transmis compania.

Coadă la 3 dimineața pentru un ursuleț de sticlă

În unele cafenele, angajații spun că au primit doar unul sau două pahare Bearista. Clienții au format cozi înainte de răsărit, în fața magazinelor, în speranța de a prinde unul.

O baristă din Minnesota povestește: „Am ajuns la 3:45 dimineața și erau deja oameni înveliți în pături, campați în fața cafenelei. Când am încercat să intrăm, au vrut să intre cu noi”.

Managerul a încercat să calmeze spiritele și a anunțat limita de un pahar per persoană, moment în care clienții „au început să o înjure”, povestește angajata.

Starbucks nu a dezvăluit câte unități Bearista au fost livrate sau câte a primit fiecare magazin. Însă povestea se repetă în toată țara: barista epuizați, telefoane care sună continuu, clienți furioși și un sentiment general de isterie sezonieră.

„Telefonul nu se mai oprea din sunat. Dacă oamenii erau politicoși, le spuneam unde ar putea încerca. Dacă sunau nervoși la ora 5 seara, le spuneam că știu deja răspunsul”, a spus o angajată cu 11 ani experiență.

De la mascotă de pluş la obsesie globală

Starbucks a introdus prima dată ursulețul Bearista în 1997, sub formă de jucărie de pluș. De atunci, brandul a transformat fiecare sezon de sărbători într-un eveniment de colecție: pahare tematice, termosuri cu ediție limitată și colaborări cu Hello Kitty sau Disney.

Compania are o regulă clară: produsele se vând în ordinea sosirii, fără rezerve și fără limită de achiziție. Asta înseamnă că cine prinde, prinde – iar unii revând, evident, cu profit.

John Kauchick, un colecționar de 70 de ani din Mississippi, spune că a cheltuit „mii de dolari” pe produsele de colecție Starbucks în ultimii 25 de ani.

„Am campat în fața cafenelei la 3 dimineața ca să prind unul, dar barista a cumpărat singurul pahar pentru ea însăși”, povestește el. „M-am simțit înșelat. Am mai luat de pe eBay produse înainte, dar nu mai vreau să plătesc prețuri umflate doar pentru că Starbucks creează artificial această raritate”.

Mania Bearista, noul „moment Labubu”

Pe rețelele sociale, paharul Bearista a devenit deja o senzație. Unii fani postează mândri poze cu noua lor achiziție, în timp ce barista din toată America imploră publicul „să nu mai sune la fiecare 10 minute”.

Fenomenul amintește de nebunia din jurul păpușilor Labubu, care în 2024 au generat vânzări de peste un miliard de dolari și o piață paralelă a colecționarilor.

Unii fani Starbucks s-au lăsat prinși complet în jocul rarității, iar unii angajați confirmă: „Starbucks știe exact ce face. Construiesc intenționat această percepție de exclusivitate. E marketing pur”.