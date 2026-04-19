Ultima nuntă din Cernobîl: Povestea cuplului care s-a căsătorit în timpul celui mai grav dezastrul nuclear din istorie

Clădirile din Prîpeat, considerate cândva un far al optimismului tineresc și al tehnologiei sovietice, stau acum dărăpănate și abandonate, inclusiv Palatul Culturii unde Serhii și Irina și-au rostit jurămintele. Foto: Getty images

Era puțin după miezul nopții, iar Irina Stețenko își terminase de făcut manichiura pentru nuntă, deschisese ușa balconului și încerca să adoarmă. Într-un apartament din apropiere, plin de oaspeți, logodnicul ei, Serhii Lobanov, dormea ​​pe o saltea în bucătărie. Apoi, un „zumzet” a tulburat liniștea, spune Irina. „Era ca și cum o mulțime de avioane zburau deasupra, totul zumzăia și geamurile se cutremurau”, spune ea. Serhii spune că „a simțit o zguduire, ca și cum ar fi trecut un fel de val”, s-a întrebat dacă era un cutremur ușor și a adormit la loc. Nu aveau nicio idee că cel mai grav accident nuclear din istorie se desfășura la mai puțin de 4 km distanță de ei, scrie BBC News.

Tânărul profesor stagiar de 19 ani și inginer la o centrală electrică, în vârstă de 25 de ani, aștepta cu nerăbdare viața de căsătorit în noul oraș sovietic Prîpeat (Pripyat). Nu aveau nicio idee că cel mai grav accident nuclear din istorie se desfășura la mai puțin de 4 km distanță: Reactorul numărul patru de la centrala electrică de la Cernobîl explodase, evacuând materiale radioactive care urmau să se răspândească în Europa.

La 40 de ani distanță, rămășițele extrem de radioactive ale centralei se află într-o zonă de război. Cuplul locuiește acum la Berlin, după ce și-a schimbat viața pentru a doua oară: de data aceasta pentru a scăpa de conflict, nu de un dezastru nuclear.

Dar, în dimineața zilei de 26 aprilie 1986, Serhii își amintește că s-a trezit în jurul orei 6, plin de entuziasm, și a descoperit că ziua nunții sale era foarte luminoasă. Avea treburi de făcut: lenjerie de pat de dus în apartamentul unui prieten, unde el și Irina plănuiau să doarmă în noaptea aceea, și flori de cumpărat.

El spune că a văzut soldați cu măști de gaze afară și bărbați spălând strada cu o soluție spumoasă. Niște bărbați pe care îi cunoștea de la muncă, la centrala nucleară, i-au spus că au fost chemați urgent pentru că „s-a întâmplat ceva”, dar nu știau ce anume.

În timp ce privea din apartamentul prietenului său, a zărit fum ridicându-se din reactorul patru.

Mai târziu avea să devină clar că pompierii și muncitorii centralei electrice își petrecuseră noaptea expuși la doze letale de radiații pentru a stinge un incendiu toxic imens.

„M-am simțit puțin anxios”, spune el.

Bazându-se pe antrenamentul său, a luat niște material textil, l-a udat și l-a pus pe intrarea în apartament ca măsură de precauție pentru a prinde praful radioactiv.

Apoi s-a grăbit la piață. În mod neobișnuit pentru o sâmbătă dimineață, piața era pustie, așa că a cules cinci lalele pentru un buchet.

Irina, care stătea cu mama ei în apartamentul familiei, spune că telefonul a sunat încontinuu peste noapte. Mama ei părea „alarmată” din cauza vecinilor care o sunau și spuneau că s-a întâmplat „ceva teribil”. Dar au existat puține detalii.

Informațiile erau strict controlate în Uniunea Sovietică. Au pornit radioul, dar nu s-a menționat niciun incident.

Dimineața, mama ei a sunat autoritățile: „I-au spus să nu intre în panică, toate evenimentele planificate în oraș ar trebui să aibă loc”.

Oficial, totul a continuat ca de obicei. Copiii au fost trimiși la școală.

Mai târziu în cursul zilei, mireasa, mirele și invitații s-au îndreptat spre Palatul Culturii, cunoscut pentru găzduirea atât a evenimentelor ceremoniale, cât și a discotecilor populare. Și-au depus jurămintele stând pe o pânză brodată cu numele lor, apoi s-au mutat împreună cu invitații lor la o cafenea din apropiere.

Dar banchetul de nuntă a fost „trist”, nu festiv, spune Serhii.

„Toată lumea a înțeles că s-a întâmplat ceva, dar nimeni nu știa detaliile”, își amintește el.

Pentru primul lor dans, au exersat un vals tradițional. Dar, odată cu conștientizarea tot mai mare a faptului că are loc o tragedie, „de la primii pași ne-am dezechilibrat”, își amintește Irina.

„Pur și simplu ne-am îmbrățișat și ne-am mișcat în îmbrățișare”, spune ea.

Apoi, epuizați, dar în sfârșit soț și soție, s-au întors la apartamentul prietenului. Totuși, spune Serhii, „în primele ore ale dimineții de duminică, un alt prieten a bătut la ușă”, spunându-i să se grăbească spre un tren de evacuare, care urma să plece la ora 5 dimineața.

Singurele haine în plus pe care Irina le avea cu ea erau o rochie subțire pentru a doua zi de sărbători, așa că și-a pus la loc rochia de mireasă și s-a grăbit să se întoarcă la apartamentul mamei sale ca să se schimbe. În plus, pantofii îi făcuseră bășici.

„Eram în rochie de mireasă și alergam desculță prin bălți”, spune Irina.

Era încă întuneric când au văzut strălucirea reactorului prăbușit din tren.

„Era ca și cum te-ai fi uitat în ochiul unui vulcan”, spune Serhii.

Anunțul oficial, când a venit, a descris evacuarea ca fiind „temporară”.

„Am plecat pentru trei zile, dar am ajuns să fugim toată viața noastră”, adaugă el.

Uniunea Sovietică a fost aspru criticată pentru lentoarea sa în dezvăluirea amplorii dezastrului. Abia la două zile după explozie, după ce au fost detectate radiații în Suedia, a recunoscut că avusese loc un accident. Au trecut mai mult de două săptămâni până când liderul sovietic Mihail Gorbaciov a vorbit public despre acest lucru.

Un test de siguranță a eșuat grav. O estimare citată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația Mondială a Sănătății sugerează că exploziile au eliberat de 400 de ori mai mult material radioactiv decât bomba de la Hiroshima.

Nikolai Soloviov lucra la acea vreme ca inginer șef în sala turbinelor.

„A fost ca un cutremur sub noi. Am văzut acoperișul prăbușindu-se. O rafală de aer a venit spre noi și a adus tot acest praf negru. Sirena a pornit”, își amintește el.

El spune că el și colegii săi au alergat spre fața locului crezând că un generator a explodat, incapabili să-și imagineze că ar putea fi reactorul în sine. Unul dintre ei a verificat monitoarele și a spus că nivelurile de radiații erau „în afara standardelor”.

El spune că au găsit un alt coleg stând pe una dintre turbine, aparent nevătămat, dar vărsând: un semn de boală cauzată de radiații.

„A fost unul dintre primii care au murit”, spune el.

Numărul oficial al morților în urma incidentului este de 31 de persoane, două fiind ucise de explozie, în timp ce 28 au murit din cauza bolii acute de radiații, iar una din cauza unui stop cardiac, în săptămânile următoare.

Impactul mai amplu al dezastrului este contestat și dificil de determinat. La momentul respectiv, nu a fost înființat niciun studiu medical cuprinzător pe termen lung.

În 2005, un studiu realizat de mai multe agenții ONU a concluzionat că 4.000 de persoane ar putea muri în urma accidentului. Alte estimări sugerează că numărul ar putea fi de zeci de mii.

Atunci, a fost lansată o operațiune pentru a opri eliberarea de radiații din reactorul expus. Mai multe elicoptere au aruncat nisip și alte materiale peste el, iar autoritățile au adus sute de mii de oameni din toată Uniunea Sovietică pentru a ține sub control dezastrul.

Nivelurile extreme de radiații au cauzat defectarea mașinilor, așa că unele lucrări au trebuit efectuate manual.

Jaan Krinal și Rein Klaar au fost detașați din Estonia, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, și făceau parte dintr-un grup trimis să curețe resturile de pe acoperișul reactorului trei.

„Purtai plăcuțe de plumb. Una în față, una pe spate și una între picioare. Erau grele, 20 kg sau mai mult. Pe cap: o cască de construcții sovietică standard, ochelari de protecție, mănuși și un dozimetru pentru măsurarea radiațiilor în buzunar”, spune Jaan.

Rein își amintește că a fost trimis la muncă în rafale de câte un minut pentru a-și limita expunerea. „Nimeni nu-și putea da seama ce era. Nu aveam timp să ne gândim”, spune el.

Când a început curățenia, Irina și Serhii stăteau la bunica ei, la aproximativ 300 km distanță, în regiunea Poltava, la est de Kiev. La câteva zile după sosirea lor, medicii care îi monitorizau pe evacuați pentru radiații le-au dat o veste neașteptată: Irina era însărcinată în trei luni.

Ea își amintește că a plâns când a descoperit că medicii avertizau că expunerea la radiații ar fi putut afecta copiii nenăscuți și că le sfătuia pe femeile care fuseseră expuse să facă avort: „Mi-era frică să am un copil și mi-era frică să fac un avort”. Însă o doctoriță înțelegătoare a încurajat-o să continue sarcina, iar Irina a născut o fetiță sănătoasă, Katia. După decenii, ea însăși a devenit mamă, iar Serhii și Irina au acum o nepoată de 15 ani. Cuplul consideră că accidentul nuclear le-a afectat sănătatea, deși acest lucru nu a fost confirmat de medici. Irina a trebuit să își înlocuiască ambii genunchi și consideră că radiațiile i-ar fi putut slăbi oasele. Se crede că radiațiile ar putea fi un factor în infarctul miocardic pe care Serhii l-a suferit în 2016, la o săptămână după ce și-a vizitat vechiul oraș natal, Prîpeat. Jaan, care conduce o organizație a foștilor lichidatori estonieni, spune că unii au avut probleme de sănătate, dar nu au văzut „cancer peste tot”, așa cum se temeau inițial. El spune că în 1991, 51 de lichidatori estonieni au murit, inclusiv 17 care s-au sinucis. Nikolai, inginerul de turbine, era căsătorit și avea doi fii în momentul accidentului. S-a întors la muncă la uzină și s-a pensionat recent. Fiul său mai mic s-a înrolat în armata ucraineană în urma invaziei la scară largă a Rusiei din 2022, dar este dispărut în acțiune din septembrie 2023. Centrala nucleară în sine necesită monitorizare și întreținere constantă. Un sarcofag de beton deasupra reactorului patru a fost finalizat în doar șapte luni după accident. Dar a devenit instabil și, în 2016, un nou scut metalic de 1,8 miliarde de dolari a fost rulat peste acesta pentru a reține scurgerile. Radiațiile în mare parte a „zonei de excludere” din jurul centralei sunt acum la niveluri suficient de scăzute pentru a fi vizitate în siguranță pentru perioade limitate, dar nimănui nu i se permite să locuiască acolo legal. Există încă zone fierbinți cu niveluri periculos de ridicate de radiații, atât în ​​interiorul, cât și în apropierea reactorului distrus, precum și în locuri precum „Pădurea Roșie”, care a fost puternic contaminată. Clădirile din Prîpeat, considerate cândva un far al optimismului tineresc și al tehnologiei sovietice, stau acum dărăpănate și abandonate, inclusiv Palatul Culturii unde Serhii și Irina și-au rostit jurămintele. În interiorul noii cupole, coșul de fum al reactorului patru este o ruină înspăimântătoare, acoperită cu o cochilie rudimentară de beton gri, sub cupola metalică strălucitoare suficient de înaltă pentru a adăposti Statuia Libertății. În 2022, forțele rusești au intrat în complexul centralei electrice în tancuri, luând personal ostatic timp de cinci săptămâni, plasând mine și săpând tranșee. Și anul trecut, o dronă a lovit scutul, lăsând în urmă o gaură. Ucraina a acuzat Rusia că a vizat centrala electrică, lucru negat de Kremlin. Nivelurile de radiații nu au crescut, dar AIEA afirmă că scutul și-a pierdut „funcția principală de siguranță”. Serhii și Irina s-au mutat în Germania în 2022, după ce apartamentul fiicei lor din Kiev a fost lovit de o rachetă. Căsnicia lor, începută în mijlocul incertitudinii și tragediei, rămâne o alinare. „Cred că a trebuit să trecem prin niște dificultăți în viață ca să înțelegem că nu putem fi unul fără celălalt. După 40 de ani, pot spune cu certitudine că suntem ca acul cu firul. Facem totul împreună”, spune Irina.