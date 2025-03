Ultimul pilot supraviețuitor al Bătăliei Angliei a murit la 105 ani. În război a fost doborât de patru ori

John "Paddy" Hemingway, ultimul pilot supraviețuitor al Bătăliei Angliei, a murit, luni, la vârsta de 105 ani, scrie BBC. Hemingway a fost unul dintre piloții de vânătoare ai Royal Air Force (RAF) care au apărat cerul Marii Britanii împotriva atacurilor Luftwaffe în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Premierul britanic Sir Keir Starmer i-a adus un omagiu, afirmând: „curajul său și al tuturor piloților RAF au contribuit la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și la asigurarea libertății noastre”. Prințul William a adăugat: „Curajul și sacrificiul lor vor fi mereu amintite”.

It is with great sadness we announce the passing of John 'Paddy' Hemingway DFC – Last of 'The Few'. We reflect not only on his sacrifices, but the sacrifices of all those who served & fought in WWII.



Paddy, thank you for your service.



