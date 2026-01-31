Un angajat din Spania a fost concediat, pentru că a lucrat sub 90 de minute pe zi. Va primi despăgubiri de peste 100.000 de euro

Un bărbat din Galicia a fost concediat după ce şefii l-au acuzat că lucrat mai puțin de 90 de minute pe zi. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Povestea unui angajat din Spania a devenit cunoscută în întrega lume, după ce s-a aflat că a fost concediat de angajatori, pentru că ar fi lucrat sub 90 de minute pe zi. În plus, el va primi despăgubiri în valoare de peste 100.000 de euro, după ce o instanţă a decis că măsura oficialilor din companiei a fost nelegală, a relatat publicaţia La Razon.

Compania a descoperit anumite nereguli în rapoartele de pontaj ale angajatului prin intermediul unui detectiv privat angajat. Astfel, la finalul investigaţiilor, angajatorii au invocat o încălcare a bunei credințe contractuale în momentul în care l-au concediat pe bărbat.

Potrivit sursei citate, angajatul era un reprezentant medical al companiei ISDIN din 2003 şi se afla în recuperare după o intervenție chirurgicală.

Deși compania a susținut că productivitatea angajatului a scăzut, Curtea Superioară de Justiție din Galicia a stabilit că acesta și-a respectat obligațiile profesionale, iar performanța lui nu a fost dovedită ca fiind insuficientă.

În plus, judecătorii au ținut cont de istoricul profesional pozitiv și de lipsa unui prejudiciu economic pentru companie. Totodată, au stabilit o despăgubire de aproape 120.000 de euro în favoarea salariatului.

Decizia este considerată un precedent important, subliniind necesitatea unor probe obiective și a proporționalității în cazurile de concediere disciplinară.

Jurnaliştii publicaţiei La Razon au mai scris că angajatul a început să lucreze la ISDIN în decembrie 2003. De-a lungul anilor, wl a fost recompensat de două ori pentru performanțele sale, cea mai recentă distincție fiind acordată în 2023.

În decembrie 2023, bărbatul a fost diagnosticat cu o afecțiune hepatobiliară, care a necesitat o intervenție medicală și o perioadă de recuperare, timp în care compania a început să îi pună sub semnul întrebării activitatea și implicarea profesională. În pofida acestor suspiciuni, angajatul avea o carieră stabilă și apreciată în cadrul companiei.