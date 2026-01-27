Un astronaut a descoperit un lac antic, plin de cercuri din lanuri, ascuns în umbra muntelui „cocoașa de cămilă” din Arabia Saudită

Orașul saudit Jubbah arată ca o coadă lungă de cercuri în lanuri, în mijlocul deșetului Nafud. Sursa foto: NASA/ ISS Program

Această fotografie realizată de un astronaut din spațiu arată un oraș-oază și cercuri în lanuri ascunse în umbra alungită a unui munte „cu cocoașă de cămilă”, în deșertul aspru Nafud al Arabiei Saudite. Așezarea aparent improbabilă se află în albia unui lac antic și adăpostește artă rupestră veche de mii de ani, potrivit Live Science.

Orașul, cunoscut sub numele de Jubbah, este situat la aproximativ 670 de kilometri nord-vest de Riad și are o populație de circa 5.000 de locuitori. Se află în inima deșertului hiper-arid Nafud (scris și Nefud), dar a rămas timp de generații un important centru agricol datorită rezervelor bogate de apă subterană. Astăzi, majoritatea agriculturii se bazează pe irigația cu pivot central, care creează câmpuri circulare de vegetație.

Jubbah se află într-o depresiune asemănătoare unui bol, rămasă de la un lac antic, sau paleolac, care măsoară aproximativ 20 km în lungime și 4 km în lățime. Drept urmare, părți ale orașului se află la „sute de picioare” sub nivelul mării de dune din jur, potrivit Earth Observatory al NASA.

„Muntele cu două cocoașe de cămilă”

La capătul vestic al paleolacului se ridică un munte cu o înălțime de 1.264 metri, numit Jabal Umm Sinman (care înseamnă „muntele cu două cocoașe de cămilă”, datorită „asemănării sale cu o cămilă cu două cocoașe, culcată pe pământ”, atunci când este privit de la nivelul solului, potrivit Visit Saudi.

Vânturile dominante din zonă bat din vest spre est (de la stânga la dreapta în imagine), ceea ce face ca Jabal Umm Sinman să creeze o „umbră de vânt” ce protejează în mare măsură Jubbah de nisipul purtat prin deșert, conform Earth Observatory.

Înainte de deșertificarea Peninsulei Arabice, lacul Jubbah era una dintre mai multe surse de apă dulce din regiune. Cele mai multe dintre aceste situri au secat în urmă cu aproximativ 5.000 de ani. Totuși, lacul Jubbah a persistat probabil mai mult timp datorită acviferului său subteran, care continuă să alimenteze orașul cu apă.

Acest lucru a făcut, cel mai probabil, ca lacul să fie un reper important pentru oamenii preistorici care străbăteau deșertul, cu mult înainte de întemeierea orașului. Dacă priviți cu atenție imaginea, se poate observa un drum abia vizibil (deasupra orașului Jubbah), care corespunde probabil traseului folosit de acești călători timpurii, potrivit Earth Observatory.

Colecție de artă rupestră, veche de cel puțin 10.000 de ani, în Patrimoniul Mondial UNESCO

Acești oameni și-au lăsat amprenta și pe dealurile de la poalele muntelui Jabal Umm Sinman, prin sculptarea de simboluri și imagini în stâncă. În total, există aproximativ 5.500 de inscripții și 2.000 de reprezentări de animale, inclusiv ibexi, leoparzi, struți, câini ținuți în lesă și peste 1.000 de cămile.

Această vastă colecție de artă rupestră datează de cel puțin 10.000 de ani și face parte dintr-un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, alături de alte două situri apropiate, din zona Shuwaymis.

Arabia Saudită este un adevărat punct fierbinte arheologic pentru arta rupestră și alte structuri paleolitice. De exemplu, Jubbah se află la aproximativ 250 km nord-est de faimoasa stâncă Al Naslaa — o masivă placă de gresie acoperită cu gravuri preistorice și divizată în mod misterios în două jumătăți perfect egale.

Cercetări recente asupra unor structuri uriașe de tip „zmeu”, vechi de 8.000 de ani, din regiune sugerează că aceste gravuri ar putea reprezenta cele mai vechi planuri de megastructuri cunoscute din lume.