Un bărbat a făcut infarct la o înmormântare, după ce a văzut că în sicriul rudei sale se afla un străin

1 minut de citit Publicat la 12:00 01 Noi 2025 Modificat la 12:00 01 Noi 2025

Bărbatul a suferit un infarct din cauza stresului extrem și a fost ținut în viață timp de trei zile cu ajutorul aparatelor. Foto: Getty Images

O familie din California a trăit un coșmar în timpul unei ceremonii funerare, după ce a descoperit că în sicriul pregătit pentru persoana iubită se afla trupul unui străin. Șocul a fost atât de puternic încât unul dintre membri, unchiul decedatului, a suferit un atac de cord chiar la fața locului, scrie Mirror.

Rudele se adunaseră la capela funerară Forest Lawn Covina Hills pentru a-și lua rămas-bun de la Joey Espinosa, însă mătușa acestuia, Laura Levario, a observat imediat că trupul din interiorul sicriului nu semăna deloc cu nepotul ei.

„Am observat imediat că persoana din sicriu nu era nepotul meu și nici sicriul nu era cel pe care îl aleseserăm”, a declarat Laura pentru postul KSLA.

Șocul descoperirii a fost devastator însă. Soțul Laurei a suferit un infarct pe loc din cauza stresului extrem și a fost ținut în viață timp de trei zile cu ajutorul aparatelor.

Familia spune că angajații capelei nu știau unde se află trupul lui Joey, iar rudele au fost plimbate timp de mai bine de o oră între încăperi, unde li s-au prezentat alte sicrie greșite, înainte ca personalul să-i conducă în sfârșit la corpul decedatului.

„Nu știau unde este trupul nepotului meu. A fost cea mai îngrozitoare experiență din viața noastră”, a povestit femeia.

Reprezentanții capelei Forest Lawn au numit incidentul o „eroare” și, potrivit The Sun, au oferit familiei 200 de dolari drept scuze — o sumă infimă comparativ cu costul total al înmormântării, de aproape 20.000 de dolari.

Familia Espinosa a anunțat că va da în judecată compania funerară pentru neglijență și stres emoțional.

„În loc să-și plângă ruda, ei au fost nevoiți să caute trupul. Când plătești asemenea sume unui loc ca Forest Lawn, te aștepți ca lucrurile să fie făcute corect”, a declarat avocatul familiei pentru CBS News.

Cazul vine după un alt incident similar petrecut în Carolina de Nord, unde două surori au descoperit o femeie necunoscută, îmbrăcată în hainele mamei lor, întinsă în sicriu.

„Nu semăna deloc cu mama. Era mult mai mică, hainele îi erau prea largi”, a spus Jennetta Archer, una dintre fiice.

După ce angajații au verificat sala de îmbălsămare, au descoperit că trupul adevăratei Mary Archer se afla încă acolo, iar sicriul fusese ocupat din greșeală de altă persoană.

Corpurile au fost în cele din urmă schimbate, iar ceremonia a putut continua conform planului.