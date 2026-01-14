Un bărbat a furat 100 de schelete dintr-un cimitir istoric. Ce au văzut polițiștii în casa lui: „Film de groază devenit realitate”

Jonathan Gerlach este acuzat că a furat cel puțin 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia și Delaware FOTO: Biroul Procurorului Districtual al Comitatului Delaware

Un cimitir istoric din zona Philadelphia introduce noi măsuri de securitate după ce autoritățile spun că un bărbat a comis ceea ce procurorii au descris drept „un film de groază devenit realitate”, fiind acuzat că a furat peste 100 de schelete.

Reprezentanții Cimitirului Mount Moriah, care se întinde pe teritoriul comitatelor Philadelphia și Delaware, au anunțat modernizările în urma arestării lui Jonathan Gerlach, de 34 de ani, din Ephrata, acuzat că a spart și profanat 26 de mausolee și cripte subterane, potrivit The Independent.

Gerlach a fost arestat săptămâna trecută și pus sub acuzare pentru zeci de infracțiuni, inclusiv 26 de capete de acuzare pentru spargere și intrare prin efracție și violare de proprietate, 26 de capete de acuzare pentru profanarea intenționată a unui monument public, precum și câte 100 de capete de acuzare pentru abuz asupra unui cadavru și deținerea de bunuri furate.

Planul de implementare a noilor măsuri de securitate a fost anunțat pe rețelele sociale de John R. Schmehl Jr., președintele organizației Friends of Mount Moriah Cemetery, care a declarat că grupul nonprofit lucrează de urgență pentru a „remedia aceste încălcări ale spațiului nostru sacru”. Schmehl a menționat că propria sa familie are legături cu cimitirul încă din anul 1855.

Ancheta a început după ce membri ai organizației nonprofit care ajută la conservarea cimitirului au contactat poliția pentru a raporta profanări extinse ale mormintelor, a relatat NBC News. Ulterior, anchetatorii au stabilit că vehiculul lui Gerlach s-a aflat în mod repetat în apropierea cimitirului în perioada în care au avut loc spargerile.

Detectivii care erau într-o misiune de filaj pe 6 ianuarie au observat mașina lui Gerlach în apropierea cimitirului, cu „numeroase oase și cranii la vedere pe bancheta din spate”, potrivit Biroului Procurorului Districtual din comitatul Delaware.

„Gerlach a fost apoi văzut ieșind din cimitir ținând un sac de pânză, o rangă și alte obiecte diverse”, a declarat biroul procurorului. „Suspectul a fost reținut, moment în care a recunoscut că a furat aproximativ 30 de seturi de rămășițe umane”.

Ca reacție la presupusele infracțiuni, Schmehl a spus că grupul a accelerat extinderea sistemului de camere de supraveghere în întregul cimitir. De asemenea, organizația repară gardurile și plănuiește să patruleze cimitirul la ore aleatorii pentru a descuraja intrarea ilegală.

Schmehl a precizat că grupul a cheltuit deja 20.000 de dolari pentru repararea mausoleelor și mormintelor deteriorate și a primit în jur de 9.000 de dolari doar pentru materialele necesare reparării unei singure secțiuni de gard. Organizația nonprofit solicită acum donații pentru a finanța măsurile de securitate.

Arestarea lui Gerlach a avut loc după o anchetă de mai multe luni privind spargerile de la Mount Moriah, unde cel puțin 26 de mausolee și cripte au fost forțate, începând de la începutul lunii noiembrie.

Ulterior, anchetatorii au percheziționat locuința lui Gerlach și o unitate de depozitare din Ephrata, unde au raportat că au găsit peste 100 de cranii umane, oase lungi, mâini și picioare mumificate, două torsuri în descompunere și alte rămășițe scheletice.

„Se aflau în diferite stadii. Unele erau atârnate, ca să spun așa. Unele erau asamblate, altele erau doar cranii pe un raft”, a declarat procurorul districtual din comitatul Delaware, Tanner Rouse.

Anchetatorii au recuperat și bijuterii despre care se crede că au fost luate din morminte. Într-un caz, un stimulator cardiac era încă atașat.

„Detectivii au intrat într-un film de groază devenit realitate în acea casă”, a spus Rouse în cadrul unei conferințe de presă săptămâna trecută. „Este cu adevărat, în cel mai literal sens al cuvântului, îngrozitor. Sunt îndurerat pentru cei care sunt afectați de acest lucru, care trec prin asta, care încearcă să afle dacă este vorba despre una dintre persoanele lor dragi”.

Gerlach este deținut sub o cauțiune de 1 milion de dolari. Poliția afirmă că ancheta este în desfășurare, în timp ce autoritățile lucrează la identificarea rămășițelor și la localizarea membrilor de familie supraviețuitori.