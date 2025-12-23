Un bărbat a furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Elysée, apoi a încercat să le vândă pe internet

Conform reconstituirii, bunurile au dispărut treptat din depozitele Palatului Elysée, iar pentru o perioadă, făptașul a reușit să ascundă discrepanțele din evidențele de inventar. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un angajat de la Palatul Elysée a fost arestat fiind considerat vinovat de furtul tacâmurilor de argint din reședința preşedintelui francez, cu o valoare totală de 40.000 de euro şi pe care a încercat să le revândă pe Vinted.

Autoritățile pariziene s-au seseziat şi au intervenit după ce pe internet au apărut la vânzare mai multe piese extrem de neobișnuite, inclusiv servicii de porțelan produse de celebra fabrică din Sèvres și alte obiecte rezervate banchetelor prezidențiale, relatează Il Messaggero.

Aceste articole, care în mod normal nu sunt disponibile pe piață, au stârnit suspiciunile anchetatorilor, care au lansat, prin urmare, o anchetă. Conform reconstituirii, bunurile au dispărut treptat din depozitele Palatului Elysée, iar pentru o perioadă, făptașul a reușit să ascundă discrepanțele din evidențele de inventar. Ancheta a dezvăluit ulterior că suspectul avea și un profil pe Vinted, unde postase unele dintre obiectele furate, inclusiv farfurii și scrumiere cu semnele distinctive pe care personalul le identificase ca aparținând reședinței.

În timpul perchezițiilor, poliția a recuperat aproximativ 100 de obiecte furate: pe lângă tacâmuri și porțelanuri, au fost confiscate pocale din cristal Baccarat, oale de cupru și o statuie René Lalique. Anchetatorii estimează că valoarea totală a veselei și a altor obiecte furate este cuprinsă între 15.000 și 40.000 de euro.

Toți cei trei bărbați au apărut în fața judecătorului și sunt acuzați de furt calificat de bunuri furate din patrimoniul cultural naţional. Procesul a fost programat pentru luna februarie, iar între timp, suspecţii au fost plasați sub supraveghere judiciară, li s-a interzis să participe la licitații sau să se contacteze între ei și au fost suspendați din activitățile lor profesionale respective.