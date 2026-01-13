Un bărbat a încearcat să se îmbarce într-un zbor din Tenerife cu soția moartă într-un scaun cu rotile

Un bărbat a încearcat să se îmbarce într-un zbor cu soția moartă FOTO: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a fost reținut pe un aeroport din Tenerife, după ce a încercat să își treacă soția moartă prin controlul de securitate și apoi să se îmbarce.

Angajații de la Aeroportul Tenerife Sud au observat că soția bărbatului nu reacționa în timp ce acesta o împingea într-un scaun cu rotile pentru a se îmbarca într-un avion.

După ce cuplul a trecut de controlul de securitate, angajații au verificat-o pe femeie și au realizat că nu prezenta semne de viață, relatează Diario de Avisos.

Un angajat al aeroportului a declarat pentru sursa citată: „Un agent de securitate s-a apropiat de femeie, iar bărbatul i-a dat scaunul cu rotile. Când aceasta i-a luat mâna femeii, a observat că avea o temperatură anormal de scăzută și nu respira. Agentul și-a informat imediat superiorul. În câteva minute, a fost activat protocolul de urgență, iar la fața locului au sosit numeroși agenți de securitate, ofițeri ai Gărzii Civile și personal medico-legal”.

Soțul, care nu a fost identificat, le-ar fi declarat anchetatorilor că soția lui murise cu câteva ore înainte, chiar în aeroport, însă acest lucru este pus la îndoială și se fac cercetări în acest sens.

Bărbatul a fost arestat în urma incidentului.

Ancheta privind moartea femeii este în continuare deschisă și urmărește să stabilească modul în care aceasta a decedat și dacă există vreo răspundere penală.

Luna trecută, turiști îngroziți au susținut că o pasageră britanică în vârstă a fost adusă cu un scaun cu rotile într-un zbor easyJet de la Málaga, Spania, spre Gatwick, în timp ce era deja moartă.

Femeia în vârstă de 89 de ani a fost urcată la bord de cinci rude ale sale, care, potrivit martorilor, le-ar fi spus angajaților companiei aeriene că aceasta se simțea rău și adormise.

Însă chiar înainte de decolare, echipajul de cabină a fost informat că femeia decedase. Avionul a fost întors înainte de a părăsi pista, iar zborul a fost întârziat cu 12 ore.

Alți pasageri au povestit că trupul femeii fusese împins într-un scaun cu rotile până la locurile din partea din spate a avionului și ridicat pe scaunul ei, cu ajutorul celor cinci membri ai familiei.