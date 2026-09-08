Un bărbat a înotat din Grecia până în Italia în 32 de ore și a intrat în Cartea Recordurilor

Spyros Chrysikopoulos a reuşit să intre în istorie, după ce a înotat din Grecia până în Italia. Sursa foto: Instagram/spyros.chrysikopoulos

Spyros Chrysikopoulos în vârstă de 43 de ani a reuşit să intre în istorie, după ce a înotat din Grecia până în Italia 91,4 kilometri timp de 32 de ore fără întrerupere, fără costum de neopren și fără să atingă vreodată țărmul.

Traversarea înot a început luni, 31 august, de pe coastele insulei Othonoi, cea mai vestică insulă a arhipelagului Diapontie, și s-a încheiat la Santa Maria di Leuca. Spyros Chrysikopoulos a transformat imposibilul în realitate şi a devenit prima persoană care a înotat porțiunea de mare care separă Grecia şi Italia, câștigându-și un loc în istorie și în Cartea Recordurilor Guinness, relatează Corriere della Sera.

Traversarea titanică a început luni, 31 august, de pe coasta insulei Othonoi, cea mai vestică insulă a arhipelagului Diapontia, având în faţa sa, doar imensitatea Strâmtorii Otranto. După 31 de ore și 50 de minute de efort extrem, împingând rezistența umană dincolo de toate limitele cunoscute, Spyros a atins în sfârșit uscatul la Santa Maria di Leuca, în Puglia, completând o călătorie de 91,4 kilometri.

Nu a fost doar un test de forță, ci o adevărată provocare. Fără protecția unui costum de neopren și fără niciun fel de ajutor, înotătorul a înfruntat întunericul nopții, o mare uneori foarte agitată și amenințarea constantă a condițiilor meteorologice schimbătoare. Sportivul mai încercase acest lucru în 2024, dar a fost forţat să renunţe din cauza mării ostile şi a meduzelor.

De data aceasta, însă, a reuşit demersul temerar. Doi arbitri , care reprezentau instituții internaționale precum Federația Înotătorilor de Maraton, au certificat performanţa, asigurând respectarea regulilor stricte ale înotului de lungă distanță în ape deschise.

Pentru Chrysikopoulos, această realizare incredibilă este doar cel mai recent capitol dintr-o carieră presărată cu succese legendare. În 2021, a stabilit primul său record mondial înotând 358,2 kilometri în șapte zile. În iulie 2025, s-a depășit pe sine într-un bazin de 50 de metri, înotând 151 de kilometri în 48 de ore fără să se oprească pentru a se odihni sau a dormi. O performanță pe care el însuși a descris-o ca fiind chiar mai dificilă decât efortul de șapte zile.

Acum, cu brațele obosite, dar cu inima plină de mândrie, Spyros a scris o epopee contemporană. Performanţa sa nu este doar un record sportiv, ci un imn adus voinței umane, capabilă să unească două țărmuri ale Mediteranei prin curaj în stare pură.