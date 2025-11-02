Un bărbat a reușit să păcălească o platformă de livrări și a mâncat gratis timp de doi ani: „Nu m-am mai putut opri”

1 minut de citit Publicat la 10:07 02 Noi 2025 Modificat la 10:07 02 Noi 2025

În total, el a plasat peste o mie de comenzi / Sursa foto: Getty Images

Un bărbat din Japonia a fost arestat după ce a reușit să profite, timp de doi ani, de o eroare în sistemul unei platforme de livrare de mâncare. În total, el a plasat peste o mie de comenzi, în valoare de aproximativ 21.000 de euro, fără să plătească.

Takuya Higashimoto, un tânăr de 38 de ani, din orașul japonez Nagoya, a fost arestat după ce a reușit să păcălească platforma de livrare de mâncare Demae-can.

Concret, bărbatul a descoperit o breșă în politica de rambursare a platformei și a profitat de ea mai bine de doi ani, potrivit As.com.

După fiecare comandă, el solicita rambursarea banilor

Platforma le permite clienților să opteze pentru livrarea „fără contact”, o funcție introdusă în pandemie. Higashimoto a folosit această opțiune pentru a comanda mâncare fără a furniza date reale de contact.

După fiecare comandă, el solicita rambursarea banilor, susținând că nu primise mâncarea.

În total, bărbatul a comandat 1.095 de mese prin intermediul a peste 120 de conturi diferite, toate create cu identități false.

Pentru a nu fi descoperit, cumpăra cartele telefonice preplătite pe care le anula imediat după înregistrare.

„Nu m-am mai putut opri după ce am început să culeg roadele fraudei mele”, a spus Higashimoto.

În urma anchetei, autoritățile japoneze au descoperit că platforma Demae-can a pierdut aproximativ 21.000 de euro din cauza acestei scheme.

Compania a anunțat că va înăspri regulile de verificare a identității utilizatorilor și va implementa un sistem automat de detectare a tranzacțiilor suspecte.