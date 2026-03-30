Un bărbat care a câștigat 167 de milioane de dolari la loterie a fost prins că fura 12.000 de dolari și a fost arestat

Un bărbat din Kentucky, SUA, care a câștigat la Powerball 167,3 milioane de dolari, este acuzat că a furat o sumă relativ mică, de 12.000 de dolari, în condițiile în care este multimilionar.

James Farthing, de 51 de ani, a fost arestat sâmbătă pentru spargere și posesie de marijuana, după ce imaginile de pe camerele de supraveghere l-ar fi surprins intrând prin efracție într-o locuință din Lexington în aceeași seară, potrivit New York Post.

Farthing ar fi furat 12.000 de dolari în numerar din locuința respectivă și a fugit de la fața locului cu Porsche-ul său negru, iar la scurt timp poliția l-a prins și a observat că avea la vedere un joint de marijuana. La percheziția făcută ulterior în mașina lui s-a descoperit o cantitate mai mare de substanță.

Bărbatul a fost reținut fără incidente și dus la Centrul de Detenție din comitatul Fayette.

Arestarea din weekend este, de fapt, cea de-a treia a lui Farthing de când a câștigat marele premiu la loterie, în urmă cu aproape un an.

Bărbatul și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în spatele gratiilor, în 25 de instituții corecționale diferite, înainte să câștige cel mai mare jackpot din istoria statului, în aprilie 2025, împreună cu mama lui în vârstă de 77 de ani, Linda Grizzle, și de iubita lui, Jacqueline Fightmaster.

La doar câteva zile după ce a sărbătorit câștigul uriaș, bărbatul care este infractor înrăit a fost încătușat în Florida pentru că ar fi lovit un oaspete al unui hotel în față și ar fi lovit cu piciorul un adjunct de șerif care a încercat să intervină. El a pledat vinovat în acest caz la începutul acestei luni.

Farthing a încălcat și condițiile eliberării condiționate, părăsind statul Kentucky fără să-și anunțe ofițerul de probațiune.

În februarie, a fost acuzat în comitatul Scott de intimidarea unui participant la procesul legal, după ce o femeie a sunat la 991 și a anunțat că persoane aflate într-o locuință aveau o armă și intenționau să-i facă rău.

Farthing ar fi luat-o pe femeie pentru o întâlnire prestabilită, iar peste noapte ar fi presat-o să consume un un drog, le-a spus aceasta polițiștilor.

Polițiștii au găsit marijuana și o armă după ce au intervenit la fața locului. Farthing urmează să se prezinte în instanță în aprilie pentru acel caz.

Farthing are și alte dosare active, inclusiv o acuzație de fugă de la locul accidentului în comitatul Fayette.

Recidivistul a început să comită infracțiuni încă din adolescență, fiind arestat în general pentru furturi. A făcut doar 10 ani de școală și și-a obținut diploma de bacalaureat în închisoare.