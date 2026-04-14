Un bărbat care s-a dus în Turcia la stomatolog s-a sinucis după ce și-a pierdut toți dinții. Ce i s-a spus înainte de gestul fatal

Intervenție stomatologică. Imagine cu caracter ilustrativ.

Un bărbat de 48 de ani s-a sinucis după o procedură stomatologică eșuată, pentru care s-a deplasat în Turcia, iar cazul său are, totodată, ecouri în sistemul de sănătate din Marea Britanie, scrie The Guardian.

Bărbatul în vârstă de 48 se numea Pawel Bukowski și era originar din Polonia.

El lucra ca șofer de motostivuitor în Regatul Unit, era căsătorit și avea trei copii.

Bukowski suferea de boala parodontală, o infecție bacteriană cronică, al cărei efect este că distruge gingiile și poate duce la pierderea danturii.

După ce a rămas fără dinți, bărbatul a aflat că va trebui să stea șase luni fără proteze

În ianuarie 2025, s-a deplasat în Turcia la o clinică stomatologică privată pentru a-și înlocui dinții.

Autoritățile din Norfolk au aflat că bărbatul se aștepta ca dinții extrași să fie înlocuiți cu proteze temporare.

În schimb, cei de la clinică i-au spus că nu i se vor oferi astfel de proteze și că va trebui să aștepte șase luni înainte de a se întoarce pentru montarea noilor implanturi.

„Și-a pierdut orice speranță că lucrurile s-ar putea îmbunătăți. În ciuda tuturor eforturilor noastre de a-l sprijini, nu am reușit să-l salvăm”, a declarat văduva sa, Daria Bukowska, în cadrul anchetei care a urmat sinuciderii.

Investigația a mai stabilit că starea mintală a lui Bukowski s-a deteriorat după întoarcerea sa, fără dinți, în Marea Britanie.

Bărbatul a intrat în depresie și a început să consume alcool în mod excesiv

Bărbatul a intrat în depresie, îngrijorat că va trebui să plătească mai mult decât anticipase pentru viitoare implanturi.

De asemenea, starea sa psihică a fost agravată de dificultățile de a mânca și de faptul că a început să consume alcool în mod excesiv.

„Vestea de la clinică, potrivit căreia va trebui să trăiască șase luni fără dinți, a fost devastatoare din punct de vedere emoțional. Era distrus. Pierderea dinților i-a ruinat speranța și încrederea în sine. În ciuda sprijinului nostru constant, din partea mea și a fiicelor sale, se îndepărta de noi”, a subliniat Daria Bukowska.

Ea l-a descris pe defunctul său soț drept o persoană care a avut întotdeauna grijă de aspectul și de sănătatea sa.

În urma unui apel la serviciile de urgență efectuat în aprilie anul trecut, bărbatul a ajuns la Spitalul Universitar Norfolk and Norwich, unde un medic a constatat că pacientul avea „puternice idei suicidare”.

Medicii au refuzat să-l interneze pe bărbatul depresiv în urma pierderii dinților

În pofida diagnosticului, responsabilii spitalului au decis că Bukowski nu necesită internare psihiatrică.

Patru zile mai târziu, el a fost găsit mort la domiciliul său.

Medicul legist din Norfolk a constatat că decesul a survenit în urma sinuciderii.

Văduva lui Bukowski a criticat tratamentul de care bărbatul a avut parte în spital.

Ea a acuzat faptul că problemele soțului său „au fost trecute cu vederea de fiecare dată”.



Potrivit femeii, refuzul internării și faptul că soțului său nu i s-au prescris medicamente pentru ameliorarea simptomelor sevrajului alcoolic au dus la moartea lui.

„Pawel a fost abandonat în momente cruciale. Sper că acest lucru nu se va repeta, iar alte familii vor putea să-și păstreze tații, soții, frații și fiii”, a spus Daria Bukowska.