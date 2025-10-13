Un bărbat care și-a abandonat mașina într-o pădure a găsit-o după 40 de ani în exact același loc: Ford Anglia arăta neașteptat de bine

Așa arată mașina retro Ford Anglia după 40 de ani în care a stat abandonată în pădure. Sursa foto: Hepta/ Actionpress/ Pekka Nummelin/ Exclusivepix

Într-o lume în care timpul schimbă totul, o poveste neașteptată din Finlanda dovedește că unele lucruri chiar pot rămâne neschimbate timp de decenii. Pekka Nummelin, un bărbat din orașul Mikkeli, a avut parte de o surpriză uluitoare atunci când a redescoperit mașina pe care o abandonase într-o pădure, în urmă cu 40 de ani, exact în locul în care o lăsase.

Totul a început în 1974, când tânărul de atunci, în vârstă de 20 de ani, achiziționase un Ford Anglia din 1967, vopsit într-o nuanță atrăgătoare de verde marin. Mașina era destinată să-l ajute în drumul către primul său loc de muncă. Însă planurile i-au fost zădărnicite când, la scurt timp, o defecțiune banală – un furtun superior de radiator slăbit – a dus la umplerea compartimentului motorului cu apă.

Din cauza frigului finlandez, apa a înghețat în canalele de răcire, iar motorul a cedat complet. O tentativă de tractare făcută de fratele său a agravat situația: blocul motor s-a crăpat definitiv, iar mașina a devenit irecuperabilă.

În lipsa unor alternative de reparație sau depozitare, Pekka a împins mașina într-un colț izolat al pădurii din spatele casei părintești și a lăsat-o acolo. Viața a mers mai departe, familia s-a mutat, iar Fordul Anglia a rămas uitat în liniștea naturii.

Decenii mai târziu, în 2014, o discuție nostalgică între Pekka și fiul său, Tommi, despre mașinile din trecut, a reaprins curiozitatea. Ce s-ar fi întâmplat cu vechea Anglia? Ar mai putea fi acolo?

Cei doi au făcut o excursie de 30 de kilometri către locul copilăriei lui Pekka. După câteva minute de mers printr-o pădure crescută dens în ultimii 40 de ani, au dat peste o mică poiană acoperită cu mușchi – și acolo era ea: Fordul Anglia, încă în poziția exactă în care fusese abandonată.

Spre surprinderea lor, mașina era într-o stare remarcabil de bună, având în vedere anii trecuți. Vopseaua, geamurile și farurile erau aproape intacte, cu excepția unui singur far spart în timpul tractării. Singura „victimă” a timpului părea să fie solul: caroseria se afundase aproximativ 15 centimetri în pământ.