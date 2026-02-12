Un bărbat care și-a cumpărat o casă cu 17,6 milioane € spune acum că o demolează, pentru că vrea una mai mare

2 minute de citit Publicat la 17:45 12 Feb 2026 Modificat la 17:49 12 Feb 2026

Casa cumpărată cu 17,6 milioane de euro se află în Poole Harbour, una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din lume FOTO: Getty Images

Un bancher de investiții britanic, care a plătit suma record de aproximativ 17,6 milioane de euro pentru un conac situat pe malul apei în Poole Harbour, Dorset, a obținut autorizația de a demola proprietatea și de a construi în locul ei o reședință și mai mare.

Michael Dennis și soția lui, Angela, intenționează să înlocuiască actuala locuință - o casă în stil Arts & Crafts, cu cinci dormitoare - cu un conac modern, personalizat, cu șase dormitoare. Proiectul presupune o investiție suplimentară de câteva milioane de euro, potrivit The Independent.

Noua reședință va avea, între altele, piscină interioară, saună, sală de sport și sală de yoga la demisol, o bucătărie uriașă, living, cameră de zi, salon, birou și un hol de intrare impresionant la parter. De asemenea, va avea șase dormitoare la etajele superioare, fiecare cu balcon propriu.

La exterior sunt prevăzute o terasă generoasă, o casă pentru bărci, o rampă de lansare cu acces direct la port și un ponton privat.

În plus, anexa existentă va fi demolată și înlocuită cu o a doua casă independentă, tot cu șase dormitoare, piscină interioară, sală de yoga și sală de sport.

Valoarea estimată a noului conac principal va fi de aproximativ 17,6 milioane de euro, iar a doua locuință ar putea ajunge la aproximativ 11,7 milioane de euro.

Cine este proprietarul

Michael Dennis este partener și co-director al diviziei de credit european în cadrul companiei globale de investiții Ares Credit Group. Familia mai deține o altă proprietate de lux, evaluată la circa 7 milioane de euro, într-un domeniu privat din Oxshott, Surrey.

Proprietatea din Poole, situată pe exclusivista Pearce Avenue, a aparținut anterior lui Louise McGlinn, moștenitoarea imperiului Body Shop.

Tatăl acesteia, Ian McGlinn, i-a împrumutat Anitei Roddick echivalentul a aproximativ 4.700 de euro pentru a lansa Body Shop, iar 30 de ani mai târziu și-a vândut participația pentru circa 171 de milioane de euro.

Louise McGlinn a cumpărat casa în 2008 pentru aproximativ 11 milioane de euro și a vândut-o în 2024 pentru 17,6 milioane de euro - un preț record pentru o locuință pe malul apei în Poole Harbour. Recordul anterior fusese de aproximativ 15,8 milioane de euro, plătit în 2023 pentru o proprietate din Sandbanks.

Controverse și reacția vecinilor

Adresa a mai fost în centrul unei controverse după ce un dezvoltator imobiliar a propus construirea a trei case identice, evaluate la aproximativ 10,5 milioane de euro fiecare. Vecinii s-au opus proiectului, considerând că ar afecta caracterul exclusivist al zonei și intimitatea proprietăților.

În schimb, planurile familiei Dennis au fost primite favorabil. Consiliul local BCP a primit scrisori de susținere, iar vecinii au apreciat noul design drept „bine gândit și executat”.

Potrivit documentației depuse, noua construcție va păstra în mare parte amprenta actualei case și va avea un stil mai tradițional decât multe dintre clădirile moderne, cu acoperiș plat, care au apărut în ultimii ani în zonă.

Una dintre cele mai scumpe zone din Marea Britanie

Pearce Avenue se află la câțiva pași de Sandbanks, considerată de peste două decenii una dintre cele mai dorite zone rezidențiale din Regatul Unit. În anul 2000, fâșia de teren a fost desemnată a patra cea mai scumpă locație din lume pentru achiziții imobiliare rezidențiale, după Tokyo, Hong Kong și Londra.

Printre proprietarii celebri din zonă se numără Harry și Sandra Redknapp, fostul fotbalist și analist TV Graeme Souness și designerul de interior Celia Sawyer.