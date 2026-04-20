Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit un nasture, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de peste 2.000 de ani

Un pasionat de detectoare de metale a spus că a crezut că „cineva îi face o farsă” atunci când a descoperit o comoară.

Chris Cory-Wright a declarat că a descoperit un tezaur de monede din argint și aur, din perioada 20–60 î.Hr., în timp ce explora un câmp din zona Surrey Hills, Marea Britanie.

El a spus pentru BBC că a crezut că prima monedă pe care a scos-o din pământ era un nasture.

„Dar aveam și suspiciuni”, a continuat Cory-Wright. „Pur și simplu nu-mi venea să cred. Am crezut că cineva îmi face o farsă”.

Cory-Wright a spus că a mai găsit încă trei monede după câteva minute. El a explicat că pe o parte a monedelor de aur erau cai, alături de stele, luni și sori. Pe cealaltă parte era ceva care seamănă puțin cu grâul, a spus el. Dar Cory-Wright a adăugat că nu era sigur ce găsise.

Cory-Wright a declarat pentru BBC că alege câmpurile în care merge cu detectorul de metale dacă acestea au un „aspect și o senzație plăcută”. Faptul dacă un câmp este arat sau nu „ajută enorm”, a adăugat el. „Este mai probabil să descoperi mai multe artefacte vechi”.

Totuși, Cory-Wright a spus că oamenii ar trebui să obțină permisiunea proprietarului terenului înainte de a începe detectarea cu metale. „S-ar putea să aveți probleme”, a adăugat el.

El a explicat că oamenii pot încerca să ajungă la o înțelegere cu proprietarul terenului, în care să fie de acord să împartă orice descoperire valoroasă în mod egal.

Întrebat cum se simte când aude semnalul detectorului de metale, Cory-Wright a spus că se simte „optimist”. „Nu știi niciodată ce urmează să se întâmple”.

Descoperirile sale contribuie la numărul tot mai mare de dovezi înregistrate de Portable Antiquities Scheme, ajutând arheologii să cartografieze activitatea în zone considerate anterior liniștite sau slab populate.

Guvernul britanic spune că oamenii ar trebui să raporteze orice comoară unui ofițer local responsabil de descoperiri în termen de 14 zile de la găsire sau de la momentul în care își dau seama că ar putea fi o comoară. Neraportarea poate duce la o amendă sau până la trei luni de închisoare.