Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred

Bărbatul din Țara Galilor a descoperit un tezaur cu 15.000 de monede romane FOTO: Minelab

Un bărbat care a ieșit pe câmp cu un detector de metale a descoperit o comoară nesperată, care ar putea fi cel mai mare tezaur găsit vreodată în Țara Galilor.

David Moss, în vârstă de 36 de ani, din Cheshire, a rămas uluit și a spus că i s-a făcut „pielea de găină” după ce a dezgropat două vase din lut umplute cu 15.000 de monede romane, în nordul Țării Galilor.

Imediat după ce a făcut descoperirea, bărbatului i-a fost teamă ca monedele să nu-i fie furate, așa că a dormit cu ele în mașină timp de trei zile, apoi le-a dus la experți, potrivit BBC.

Monedele se află acum în siguranță la Muzeul Național din Cardiff, unde vor fi expertizate.

Deși nu a dorit să ofere detalii specifice despre locul unde le-a găsit, David a descris zona ca fiind o regiune „practic neatinsă” din nordul Țării Galilor. „Vorbim despre vremurile druizilor și vikingilor până la romani”, a spus el. „Mi se pare fascinant. Este o zonă pe care o voi investiga pentru tot restul vieții”.

De-a lungul anilor, au fost descoperite mai multe „tezaure” de monede, de obicei îngropate intenționat și nerecuperate, în perioade de tulburări sau ca ofrandă religioasă pentru zei.

Peste 50.000 de monede romane au fost găsite într-un câmp din Somerset, Anglia, în 2010, cu o valoare totală de 320.250 de lire sterline.

În Țara Galilor, aproape 6.000 de monede au fost găsite îngropate în două vase într-un câmp din Sully, Vale of Glamorgan, de către un localnic, în 2008.

Muzeul Național din Cardiff a declarat că cel mai mare tezaur de care echipa sa are cunoștință a fost unul de 10.000 de monede găsite lângă Chepstow, în anii 1990.

David este vânător de comori de aproape un deceniu și până acum a descoperit aproximativ 2.700 de monede romane. El crede că cele două vase pe care le-a descoperit în august, împreună cu prietenul său Ian Nicholson, conțin între 10.000 și 15.000 de monede.

„Un curcubeu a apărut cu câteva minute înainte de a primi semnalul de la detector. Nu-mi venea să cred”, a spus el.

Cei doi au petrecut apoi șase ore și jumătate săpând monedele.

David a anunțat proprietarul terenului, care i-a dat o cutie mare din plastic în care să pună monedele. Apoi s-a întors în Chester și a decis să doarmă cu ele în mașină. „Pur și simplu nu am vrut să le las nesupravegheate”, a spus el.

După câteva nopți neliniștite, a condus patru ore până la Cardiff, unde a predat monedele în grija experților.

Anthony Halse, în vârstă de 64 de ani, este președintele Societății Numismatice din South Wales și Monmouthshire și crede că această descoperire ar putea fi cea mai mare din Țara Galilor.

Anthony crede că tezaurul ar fi putut aparține unui membru al armatei romane sau mai multor membri, care au îngropat monedele pentru a le păstra în siguranță.

Anthony a spus că muzeul din Cardiff va stabili momentul în care monedele au fost îngropate. „Le vom curăța și apoi, întrucât este un tezaur atât de mare, vom solicita British Museum să le reia”, a spus el.

O comisie va stabili recompensa pe care o vor primi David și proprietarul terenului.

Un purtător de cuvânt al muzeului din Cardiff a spus că evaluarea comorii ar trebui finalizată anul viitor și tot atunci va fi stabilită și recompensa.