Un bărbat de 74 de ani a fost răpit și torturat grav doar pentru că a fost confundat cu tatăl unui milionar în criptomonede

Victima a fost ținută captivă timp de 16 ore și supusă unor acte de o violență extremă. Foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 74 de ani a fost răpit, sechestrat și torturat timp de aproximativ 16 ore, la finalul lunii ianuarie, în Franța. Răpitorii au cerut o răscumpărare de trei milioane de euro în criptomonede, crezând în mod eronat că fiul victimei este milionar. Cei trei suspecți au fost arestați, puși sub acuzare și plasați în arest preventiv, scrie actu17.fr.

Cei trei tineri de aproximativ 20 de ani au fost inculpați joi, 29 ianuarie, de un judecător din Lyon. Aceștia sunt suspectați că l-au răpit pe septuagenar din locuința sa, în dimineața zilei de duminică, 25 ianuarie, cu scopul de a obține o sumă uriașă de bani de la fiul acestuia.

Victima a fost ținută captivă timp de 16 ore și supusă unor acte de o violență extremă: agresorii i-au tăiat fața cu un obiect ascuțit și chiar i-au amputat un deget.

Răpire în zori

Faptele au avut loc în jurul orei 6 dimineața, când indivizii au pătruns în locuința bărbatului. În imobil se aflau și trei adolescenți de 17 ani, o fată și doi băieți, care închiriaseră pentru noapte o anexă a proprietății. Aceștia au fost legați și li s-au confiscat telefoanele mobile. Partenera victimei a reușit să se ascundă în pod și nu a fost descoperită de atacatori.

Bărbatul a fost apoi urcat cu forța într-un autoturism și transportat într-o încăpere din spatele unui bar din Valence, unde a fost sechestrat și torturat. Scenele de violență au fost filmate și trimise fiului său prin mesaje criptate, pentru a-l constrânge să plătească răscumpărarea.

„Fapte de o violență extremă”

Fiul victimei, dezvoltator web de profesie, nu activează în domeniul criptomonedelor și nu deținea suma cerută. Avocatul acestuia, Maître Fabien Rajon, a declarat că este vorba despre „fapte de o violență extremă”, care trădează totodată „un nivel ridicat de amatorism din partea agresorilor”.

Bărbatul a fost eliberat în jurul orei 23, pe marginea drumului național RN7, în localitatea Étoile-sur-Rhône. La scurt timp, suspecții au fost arestați de polițiștii brigăzii de intervenție (BRI), în timp ce se aflau într-un autoturism Renault Clio, pe același drum național. Un al doilea vehicul, posibil furat din zona Lyonului, a fost găsit ars în apropiere de Chabeuil.

Urme grave ale torturii

La externarea din spital, victima prezenta răni grave, în special la nivelul feței și al mâinii, unde agresorii i-au amputat un deget. Avocatul a precizat că bărbatul are „starea de spirit a unui miracol ambulant”, după ce a supraviețuit calvarului.

Cei trei suspecți sunt cercetați pentru răpire și sechestrare de ostatic în grup organizat, tortură și acte de barbarie, furt organizat, distrugere prin mijloace periculoase și constituire de grup infracțional. Ancheta a scos la iveală faptul că aceștia ar fi acționat la comanda unei alte persoane, în prezent căutată.