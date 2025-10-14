Un bărbat s-a prefăcut orb timp de 50 de ani şi a încasat ilegal 1 milion de euro

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, rezident la Vicenţa, în Italia, este acuzat de fraudă împotriva statului, după ce timp de 50 de ani s-a prefăcut că este orb şi a primit o indemnizaţie de handicap ilegal. Prejudiciul este estimat la peste un milion de euro.
Ancheta în acest caz a început prin analiza încrucișată a datelor beneficiarilor de ajutoare sociale plătite de statul italian cu informaţiile din bazele de date ale Gărzii Financiare din provincia Vicenza, relatează Corriere della Sera.
Ofițerii din Vicenza l-au observat și urmărit pe bărbat timp de peste două luni. Bărbatul cu false dizabilități a fost demascat de imagini în care își îngrijea grădina și mergea la piață singur, plătind în numerar cu bani din propriul portofel.
Activitatea poliției financiare s-a încheiat cu un control fiscal care a dus la impozitarea a peste 200.000 de euro reprezentând câștiguri ilicite, echivalentul veniturilor primite în mod necuvenit de bărbatul de 70 de ani doar în ultimii cinci ani.
Prejudiciul total este estimat la peste 1 milion de euro.