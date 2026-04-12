Un bărbat și-a cumpărat casa visurilor la mare, în Sicilia. A plătit pentru ea mai puțin decât pentru o mașină

Publicat la 10:00 12 Apr 2026 Modificat la 10:00 12 Apr 2026

Bărbatul a negociat și a plătit doar 21.500 de euro pentru locuință. Foto: Getty Images

Pentru mulți dintre noi, vacanța de vară pare încă departe. Dar pentru Jonathan Smith, vara a început mai devreme, și nu oriunde, ci în Sicilia, potrivit Metro.

La 39 de ani, bărbatul din Manchester a decis să lase totul în urmă și să înceapă o viață nouă. Spune că l-au împins costurile tot mai mari din Marea Britanie și nesiguranța tot mai mare.

Inițial, s-a uitat la case în Grecia. Doar că prețurile erau mult peste ce își permitea.

A continuat să caute în alte țări, precum Spania și Portugalia, până când a descoperit Sicilia. Acolo, lucrurile erau diferite: casele erau mai ieftine și, în plus, cultura și mâncarea l-au convins rapid.

O casă la preț de mașină

Jonathan auzise și de faimoasele case de 1 euro din Sicilia. Dar realitatea nu era chiar așa simplă. Multe dintre acestea erau adevărate ruine și l-ar fi costat o avere să le refacă. Așa că a ales altă variantă. A cumpărat o vilă în Mazara del Vallo, un oraș de pe coasta de vest.

Prețul inițial era de 100.000 de euro. A negociat însă și a plătit doar 21.500 de euro, adică aproximativ 19.000 de lire.

Mult de muncă, dar și multă ambiție

Casa nu este deloc gata de locuit. Are nevoie de renovări serioase. Proprietatea include și un teren mare, de aproximativ 1.000 de metri pătrați, aproape de mare.

Planul lui este să mai investească în jur de 50.000 de euro, astfel încât, la final, casa să ajungă la un cost total de aproximativ 71.500 de euro.

Lucrările sunt încă în desfășurare, iar Jonathan documentează totul pe YouTube, unde a strâns deja zeci de mii de urmăritori.

„Asta înseamnă să renovezi o casă abandonată: pași mici, decizii practice și multă răbdare.”

Un lucru care l-a surprins a fost comunitatea. Vecinii l-au ajutat cu unelte, muncă și sfaturi, fără să ceară nimic în schimb. Pentru el, asta spune multe despre viața din Sicilia.

O viață nouă

Momentan, locuiește în chirie până termină renovarea. Planul este să se mute definitiv în Sicilia împreună cu familia. Spune că traiul este mult mai ieftin decât în Marea Britanie, aproape la jumătate.

Soția lui, contabilă, intenționează să lucreze de acasă după mutare.

„Mai bine încerci decât să regreți”

Pentru Jonathan, mutarea nu a fost doar despre bani, ci despre un nou început. Recunoaște că există riscuri când îți schimbi viața complet, dar spune că un lucru e sigur: regretul de a nu încerca ar fi fost mult mai greu.

Povestea lui nu este un caz izolat. Tot mai mulți britanici aleg să plece din țară și să caute o viață mai liniștită și mai accesibilă în locuri precum Sicilia, unde prețurile sunt încă mici, iar ritmul vieții este diferit.