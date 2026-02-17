Un brazilian bogat a cumpărat un palat la Milano cu 53 de milioane de euro. Mai multe VIP-uri au fost evacuate

Omul de afaceri brazilian José Auriemo Neto a cumpărat Palazzo Taverna de la Milano de la marchiza Manzone Medici del Vascello cu 52,5 milioane de euro. Mai mulţi oameni influenţi au fost obligaţi să părăsească imobilul. Adriano Galliani (n. red. ​un renumit director sportiv, antreprenor și politician italian) se pare că a semnat un acord privat.

Zvonuri circulau de câteva săptămâni că un sud-american bogat se afla la vânătoare de proprietăți de lux, în apropiere de Domul din Milano. José Auriemo Neto, în vârstă de 49 de ani, a achiziționat „Palazzo Taverna Medici del Vascello” în centrul orașului Milano, o proprietate cu secole de istorie , „un artefact arhitectural prețios”, așa cum se menționează în documentele tehnice ale tranzacției, „și un adevărat loc de amitire pentru Risorgimento (n.red. mişcarea politică şi culturală care a dus la unificarea şi independenţa Italiei)”.

Adriano Galliani se numără printre chiriașii VIP care probabil vor trebui să-și părăsească apartamentul luxos. Însă evacuarea nu a avut încă loc, deşi contractul nu a fost reînnoit. Se ştie că s-a semnat un acord privat privind termenele limită de părăsire a imobilului. Încă din iunie 2025, marchiza, probabil în vederea vânzării, îi comunicase „refuzul reînnoirii – este scris în documentele tranzacției – la prima expirare”. Apoi, „au semnat un acord privat prin care” marchiza însăși „i-a acordat chiriașului permisiunea de a continua să ocupe porțiunea închiriată a clădirii până la 30 iunie 2026”.

Prețul de vânzare a imobilului este de 52,5 milioane, adică peste 22.000 de euro pe metru pătrat , inclusiv 169 de metri pătrați de garaje și pivnițe, relatează Corriere della Sera.

Antreprenorul brazilian (cu domiciliul în Uruguay) conduce holdingul Jhsf Capital, cu sediul în São Paulo, fondat de tatăl său, Fabio Roberto Chimenti Auriemo (cu domiciliul în Elveția). Jhsf are un portofoliu internațional axat pe imobiliare de lux: proiecte rezidențiale, centre comerciale, hoteluri și restaurante. Este un grup de dimensiuni medii printre giganții din sector. Acest lucru se reflectă și în cifrele sale financiare, care, însă, se remarcă prin profitabilitatea lor record: venituri în 2024 de aproximativ 280 de milioane de euro, cu un profit uimitor de 136 de milioane de euro. Compania este listată la Bursa de Valori din São Paulo , iar acțiunile sale au crescut cu 150% în ultimul an, ajungând la o capitalizare de piață de aproximativ 1 miliard de euro.

Încă din toamna trecută, antreprenorul brazilian lucra cu intermediarii săi pentru a încheia tranzacția la Milano, complicată de faptul că imobilul din centrul oraşului Milano este supus unei restricții istorico-artistice cu drept de preemțiune (neexercitat până la termenul limită din 21 decembrie anul trecut) în favoarea Ministerului Culturii și a altor organisme competente.

Aceasta este prima achiziţie a lui Jhsf intră pe piața milaneză, dar a doua din Italia. Vara trecută, în calitate de dezvoltator principal alături de mai mulți parteneri, omul de afaceri brazilian a lansat un proiect de investiții în Sardinia, lângă Porto San Paolo , cu vedere spre insula Tavolara . Proiectul acoperă 50 de hectare de teren, inclusiv un hotel de lux ( Fasano este marca grupului) cu aproximativ 50-60 de camere, 30 de vile private, un club pe plajă, un centru spa și un port de agrement.

Deocamdată, însă, nu este clar ce intenționează Neto să facă cu Casa Taverna , deși opțiunea hotelului de lux pare cea mai în concordanță cu strategia JHSF. Istoria palatului Palazzo Taverna are origini străvechi, dar aspectul său actual este în principal rezultatul renovărilor din secolul al XVI-lea. Nu este mare, are trei etaje, opt apartamente și „o fațadă sobră și armonioasă”, așa cum se menționează în „Declarația de Urbanism și Conformitate Cadastrală” inclusă în documentele de cumpărare și vânzare, „cu linii tipic lombarde”. În interior, există o curte porticată cu coloane de granit.

De-a lungul secolelor, proprietatea a trecut în mai multe mâini: de la conții Taverna la familia Trivulzio, de la marchizii Medici del Vascello la marchiza Rossella Manzone , în vârstă de 68 de ani, care a moștenit palatul în 2023. Iar acum, după actul de vânzare-cumpărare încheiat de notarul milanez Ciro de Vivo la sfârșitul anului 2025, acesta a primit peste 50 de milioane de la JHSF prin intermediul Banco Btg Pactual și Safra National Bank of New York. Agenții imobiliari de la Lincs Estate au încasat peste o jumătate de milion din activitatea de intermediere.