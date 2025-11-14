Un cântec al unui "artist" suspectat că e creat cu AI spulberă recordurile la descărcări pe internet în SUA. Cine este Breaking Rust

Breaking Rust (dreapta) ar fi un artist creat cu Inteligența Artificială, potrivit presei internaționale.

Un cântăreț despre care se crede că ar exista doar virtual, fiind generat de Inteligența Artificială (AI) a ajuns, în premieră, în fruntea unuia dintre cele mai populare clasamente muzicale din Statele Unite, informează Agerpres, care citează AFP.

Melodia ''Walk My Walk'', semnată Breaking Rust, este melodia country cea mai descărcată, potrivit informațiilor publicate luni de revista specializată Billboard.

Breaking Rust nu este o identitate cunoscută în comunitatea artistică din SUA sau de pe mapamond.

Vocea sa nu este asociată cu numele vreunui interpret cu existență fizică dovedită, iar ilustrațiile, fotografiile și clipurile publicate sub această titulatură sunt în mod evident create cu ajutorul Inteligenței Artificiale, după cum au constatat specialiștii.

AFP a utilizat mai multe programe menite să identifice muzica generată prin intermediul AI.

Aceste programe au indicat, toate, cu probabilități între 60% și 90%, că ''Walk My Walk'' este o melodie creată de Inteligența Artificială.

Oficial, autorul piesei distribuită sub titulatura Breaking Rust este Aubierre Rivaldo Taylor. Acest nume este asociat cu grupul Def Beats AI, identificat drept proiect de Inteligență Artificială.

Creatorii paginii Breaking Rust pe Instagram nu au răspuns imediat unei solicitări din partea AFP.

Dacă originea AI a Breaking Rust va fi atestată formal, ar însemna un punct de cotitură în ceea ce privește utilizarea acestei tehnologii în lumea muzicii, fiind vorba despre un "artist virtual" al cărui cântec și-a dovedit succesul pe scară largă într-un gen foarte popular în SUA.

Înainte de Breaking Rust, au fost Velvet Sundown și Xania Monet

După apariția noilor platforme AI generative dedicate muzicii, precum Suno și Udio, platformele de streaming au fost inundate de melodii create în întregime cu Inteligența Artificială.

În luna iulie, creatorii proiectului Velvet Sundown au confirmat că această trupă de rock vintage a fost creată cu ajutorul AI, după ce unul dintre cântecele sale a depășit un milion de ascultări.

În septembrie, cântăreața AI Xania Monet a devenit prima artistă virtuală care și-a făcut intrarea în clasamentele de vânzări din Statele Unite.

O casă de discuri numită Hallwood Media a semnat un contract cu Xania Monet contra unei sume estimate la trei milioane de dolari de mai multe publicații americane.

O tânără de circa 30 de ani din Mississippi, Telisha Jones, a dezvăluit ulterior că a utilizat platforma Suno pentru a produce melodiile Xaniei Monet.