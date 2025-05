Un chinez a supraviețuit la o altitudine de peste 8000 de metri, la -40 de grade, după ce a aterizat forţat cu parapanta

După ce a decolat sâmbăta trecută de la o altitudine de peste 3.000 de metri, un chinez a pierdut controlul parapantei din cauza unei defecțiuni. În ciuda semnelor evidente de degerături, a reușit totuși să aterizeze.

A supraviețuit în mod miraculos la o altitudine de 8.598 de metri deasupra nivelului mării, unde temperaturile scad până la -40 de grade și oxigenul este la un nivel extrem de scăzut. Chinezul a fost absorbit de un nor în partea de vest a țării. După ce a decolat sâmbăta trecută de la o altitudine de peste 3.000 de metri în Munții Qilian, între provinciile vestice Qinghai și Gansu, aparatul de zbor al bărbatului a suferit o defecțiune care a dus la pierderea controlului, relatează Corriere della Sera.

NEW: Chinese paraglider nearly froze to de*th after being pulled 5 miles up into an icy cloud vortex



Liu Ge was paragliding over the Qilian Mountains in northern China when he lost control



"I felt oxygen deficiency and my hands were freezing... But I kept communicating via the… pic.twitter.com/EDczIhTxlh