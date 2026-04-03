​Un colecționar a cumpărat casca din 1994 a lui Ayrton Senna cu 1 milion de dolari

Casca istorică galbenă a lui Ayrton Senna a fost achiziționată recent de la un vânzător japonez de către canadianul Darren Jack, un colecționar și antreprenor în lumea obiectelor de colecție de Formula 1, în vârstă de 46 de ani. Nu este casca purtată în timpul accidentului de la Imola din 1 mai 1994, ci este una dintre cele patru pe care cunoscutul pilot de Formula 1 le-a purtat la începutul acelui sezon fatidic. Ayrton Senna a purtat-o în Marele Premiu al Braziliei în care a concurat pentru Williams şi când s-a retras și rivalul său Michael Schumacher, relatează La Stampa.

Canadianul a cumpărat-o la Marele Premiu al Japoniei de la Suzuka, săptămâna trecută, de la un vânzător privat. Acesta a refuzat să dezvăluie prețul, dar se știe că tranzacția a fost estimată în jur de 1 milion de dolari (868.630 de euro la cursul de schimb actual).

Conform Agence France Presse (AFP), în paddock-ul de la Suzuka, un pilot de Formula 1 i-a oferit aceeași sumă pentru cască, dar colecţionarul a refuzat imediat : „N-aș fi acceptat nici măcar pentru cinci milioane. Pentru mine, nu este de vânzare”, a spus Jack. „Sunt în primul rând un colecționar pasionat. Să deții această cască este un vis. Nu este vorba despre bani, ci despre istorie și memorie.”

Canadianul este de multă vreme colecţionar de obiecte importante de la Formula 1, atât de mult încât a fondat „Colecția Hall of Fame”. Colecția lui Jack include aproximativ 350 de căști, precum și costume, mănuși și alte obiecte aparținând unor piloți istorici precum Schumacher, Nigel Mansell și Alain Prost.

Fiecare piesă spune o poveste: „Căștile sunt armura gladiatorilor”, a explicat Jack, „ele vorbesc despre frica, curajul și gloria celor care aleargă cu 480 km/h”. O cască Senna din 1985 a fost vândută de Jack la sfârșitul anului 2024 pentru 388.000 de dolari (aproximativ 335.000 de euro), iar la scurt timp după aceea o alta a fost licitată pentru 960.000 de dolari (aproximativ 830.000 de euro).

Casca lui Senna, cumpărată în Japonia și păstrată în husa originală, este însoțită de fotografii, videoclipuri de arhivă, numere de serie și scrisori de autentificare, toate instrumente pe care Jack le-a folosit pentru a-i dovedi proveniența. Pasiunea sa pentru Formula 1 s-a născut de la bunicul său, mecanic în anii 1950, astfel că repsectivul colecţionar canadian a crescut înconjurat de vuietul motoarelor și de poveștile marilor campioni.

În alte sporturi, în mai 2022, tricoul lui Maradona din faimosul sfert de finală împotriva Angliei s-a vândut cu 9,3 milioane de dolari (aproximativ 8 milioane de euro), iar în august 2024, un dulap al lui Kobe Bryant s-a vândut cu 2,9 milioane de dolari (aproximativ 2,5 milioane de euro).