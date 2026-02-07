Un copil a fost mușcat de 50 de ori de un câine agresiv, în timp ce mergea spre bibliotecă

Victima a fost operată de urgență. Foto: Getty Images

Un băiat de 13 ani a fost atacat de un câine lăsat liber pe stradă, sâmbătă, 31 ianuarie, în localitatea Ozoir-la-Ferrière, din departamentul francez Seine-et-Marne. Copilul a suferit aproximativ 50 de mușcături și a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, potrivit Ouest France.

Adolescentul se deplasa pe jos către bibliotecă, însoțit de alți doi copii, în vârstă de 6 și 8 ani, când a întâlnit trei câini aflați în libertate. Din motive care urmează să fie stabilite, unul dintre animale a devenit agresiv și l-a atacat pe băiat, potrivit publicației La République de Seine-et-Marne, care confirmă informațiile apărute inițial în Le Parisien.

Internat de urgență

Victima a fost transportată la spitalul din Bry-sur-Marne, în departamentul Val-de-Marne, unde medicii au intervenit chirurgical de urgență. Surse apropiate anchetei au precizat că băiatul prezenta aproximativ 50 de mușcături, în special la nivelul brațelor și picioarelor. Din fericire, viața sa nu a fost pusă în pericol. Ceilalți doi copii nu au fost răniți în timpul incidentului.

Câinii, duși la veterinar

Cei trei câini au fost capturați de poliția locală și predați unui medic veterinar pentru teste antirabice și evaluarea comportamentului. Ulterior, animalele au fost plasate într-un adăpost specializat.

Primele verificări arată că animalele ar fi scăpat din incinta unei societăți comerciale, a cărei poartă ar fi fost lăsată deschisă. Proprietarul câinilor a fost audiat de poliție și lăsat în libertate. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.