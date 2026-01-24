Un cumpărător misterios a cumpărat o fermă de patru ori mai mare decât New York-ul și mai întinsă decât Rhode Island

Proprietatea fusese scoasă pe piață în vara trecută pentru 79,5 milioane de dolari. Foto: Getty Images

Identitatea cumpărătorului misterios al unei ferme din Wyoming, de patru ori mai mare decât New York City și mai întinsă decât statul Rhode Island, a fost făcută publică. Este vorba despre un director executiv și politician local care deține deja peste un milion de acri de teren în vestul Statelor Unite, scrie nypost.com.

Christopher Robinson, CEO al companiei Ensign Group L.C., a achiziționat impresionantul complex Pathfinder Ranches, cu o suprafață de aproximativ 916.000 de acri, prin intermediul unei companii specializate. Tranzacția a fost finalizată pe 14 ianuarie, potrivit publicației KPCW.

Suma exactă plătită nu a fost dezvăluită, însă proprietatea fusese scoasă pe piață în vara trecută pentru 79,5 milioane de dolari. Achiziția vine la doar patru ani după ce Robinson cumpărase ferma vecină, Stone Ranch.

Suprafața terenului este uriașă

Pathfinder Ranches se întinde pe aproximativ 1.431 de mile pătrate, traversând patru comitate din Munții Stâncoși și reprezentând peste 1% din suprafața totală a statului Wyoming. Prin comparație, New York City are circa 300 de mile pătrate, iar Rhode Island aproximativ 1.034.

Deși suprafața totală a complexului este uriașă, actele de proprietate acoperă aproximativ 99.000 de acri, restul terenului fiind exploatat prin contracte de leasing, potrivit Cowboy State Daily.

Robinson, care locuiește în Park City, Utah, intenționează să folosească o fermă mai mică pentru a conecta toate cele patru proprietăți Pathfinder într-o singură unitate funcțională, capabilă să susțină activități agricole independente.

„Practic, reunificăm aceste terenuri și vrem să le operăm direct. Nu suntem genul de proprietari care doar închiriază. În timp, ne propunem să creștem numărul de animale aici”, a declarat Robinson.

„Iubim pământul și apa. Le vedem ca pe o investiție pe termen lung”

Planul său este ca ferma să devină autosuficient, fără a depinde de achiziții externe de animale.

„Având în vedere prețurile ridicate ale bovinelor, nu vom cumpăra vaci-mamă. Ne păstrăm vițeii și ne dezvoltăm din interior”, a explicat el. În perioade dificile, spune Robinson, pot fi vândute animalele tinere, dar nucleul efectivului va fi protejat.

Ensign Group, deținută de Christopher Robinson împreună cu frații săi, Alexander și Victoria, a acumulat de-a lungul timpului peste un milion de acri de teren privat și public în Utah, Idaho și Wyoming, sub brandul Ensign Ranches.

Înainte de această achiziție, portofoliul Robinson se afla pe locul 31 în topul celor mai mari proprietari de terenuri din SUA, realizat de Land Report Magazine. Pathfinder Ranches ar putea urca grupul cu zece poziții în clasament, depășind inclusiv suprafața deținută de miliardarul Jeff Bezos.

„Iubim pământul și apa. Le vedem ca pe o investiție pe termen lung și ca pe o responsabilitate de a avea grijă de o parte din creația lui Dumnezeu”, a spus Robinson.

„Este un plan ambițios, care va avea nevoie de timp pentru a deveni realitate”

Absolvent al Universității din Utah, Robinson este membru al Consiliului Comitatului Summit din 2008, având experiență vastă în agricultură, administrație publică, dezvoltarea resurselor naturale, energie regenerabilă și conservare. În decembrie, el a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Terenul recent achiziționat găzduiește și un ecosistem bogat, inclusiv prima bancă de conservare pentru cocoșul de preerie (sage-grouse) din SUA. Proprietatea este populată de antilope, cerbi, elani și numeroase alte specii sălbatice.

Cu dealuri line, câmpii întinse și văi largi de râu, Pathfinder Ranches este descris drept un vis pentru orice cowboy și una dintre cele mai mari tranzacții realizate vreodată de Swan Land Company în Wyoming.

Robinson admite că transformarea completă a proprietății va dura: „Este un plan ambițios, care va avea nevoie de timp pentru a deveni realitate.”