Un cuplu din Franța a cumpărat o casă veche, pe malul unui râu, deși a fost afectată de inundații: „Nu ne este frică”

Situată într-un loc idilic cu vedere spre râu, casa este veche de 175 de ani și are 48 de metri pătrați / sursă foto: Getty Images

Rachel Guyormad și soția sa au cumpărat în decembrie 2025 o casă veche, construită în 1850, în Pont-Réan, Bruz, pe malul râului Vilaine, care a fost inundată în trecut. Cu toate că știau că există riscul ca locuința să fie afectată din nou de inundații, aceștia au decis totuși să achiziționeze locuința.

Cei doi soți au achiziționat locuința în decembrie 2025, la prețul de 164.000 de euro. Situată într-un loc idilic cu vedere spre râu, casa este veche de 175 de ani și are 48 de metri pătrați.

„Când am văzut anunțul, am fost cuceriți de priveliște. Obișnuim să ne plimbăm des prin zonă și ne gândeam mereu cât de norocoși sunt proprietarii acestei case”, a declarat Rachel Guyomard pentru Le Telegramme.

Cu toate că au fost informați de riscurile inundațiilor, cei doi nu au fost descurajați și au decis să o cumpere.

O inundație majoră a avut loc în ianuarie 2025. La momentul respectiv, apa a atins 1,25 metri la parter.

„Am ridicat totul la parter”

Din acest motiv, potențialii cumpărători au fost speriați, astfel că puțini sunt cei care au dorit să o cumpere.

„Ne-am luptat să o obținem. Am rămas șocați să aflăm că a existat un alt cumpărător care a oferit același preț, având în vedere riscurile inundațiilor”, a explicat Rachel.

Cei doi sunt conștienți că apa ar putea ajunge din nou în casă. Pe un perete al parterului, urmele lăsate de foștii proprietari arată nivelul apelor din trecut.

„Știm că vom fi inundați, dar nu ne este frică. Bunicii mei au trăit mereu în Pont-Réan și iarna drumurile spre casa lor erau adesea blocate de apă”, a declarat Rachel.

Din acest motiv, aceștia au luat măsuri.

„Am ridicat totul la parter – prizele, mobilierul. Vom folosi lăzi din plastic pe care să le putem muta ușor dacă va fi nevoie. Dacă apa ne va ajunge, știm că nu vom putea intra în casă câteva zile, poate doar cu barca. Dar nu-i nimic. Trebuie doar să lăsăm apa să treacă, pentru că, la asemenea niveluri, nu poți face altceva”, a mai spus ea, pentru sursa citată mai sus.