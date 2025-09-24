Un diamant uriaș, de jumătate de kilogram, n-a putut fi evaluat nici la un an după ce a fost găsit: „E foarte greu să-i punem un preț”

1 minut de citit Publicat la 13:30 24 Sep 2025 Modificat la 13:43 24 Sep 2025

Diamantul de 2.488 de carate, cunoscut sub numele de Motswedi, a fost descoperit anul trecut într-o mină din Botswana FOTO: Profimedia Images

Al doilea cel mai mare diamant din lume ar putea să ajungă în curând într-un muzeu sau în colecția unui șeic, dar mai întâi trebuie evaluat corect, a precizat săptămâna aceasta firma belgiană care îl deține.

Scoasă din subteranul din Botswana anul trecut, piatra de 2.488 de carate, cunoscută sub numele de Motswedi, este în prezent analizată de comerciantul de pietre prețioase HB Antwerp din orașul cu același nume, un port important și un centru mondial al diamantelor.

„În acest moment este foarte greu să îi punem un preț”, a declarat Margaux Donckier, directoarea de relații publice a HB Antwerp, potrivit Science Alert.

„Mai întâi trebuie să inspectăm piatra și să vedem ce putem obține din ea după ce o vom șlefui”.

Cântărind aproximativ jumătate de kilogram, Motswedi a fost descoperit vara trecută în mina Karowe din nord-estul Botswanei, cel mai mare producător de diamante din Africa.

Mina este deținută de compania canadiană Lucara Diamond, care a colaborat cu HB Antwerp pentru procesarea și comercializarea pietrelor ce depășesc 10,8 carate.

Firma prezintă Motswedi ca parte a unei colecții de patru pietre prețioase, inclusiv al treilea cel mai mare diamant din lume, care au fost descoperite recent în aceeași mină.

Deși este dificil să fie evaluate individual în această etapă, cele patru pietre ar trebui să valoreze împreună cel puțin 100 de milioane de dolari, a spus Donckier.

Chiar și fără o etichetă oficială de preț, Motswedi a atras deja „mult interes din toată lumea”, a adăugat ea.

„Dimensiunea acestor pietre este atât de excepțională încât ele ar putea foarte bine să ajungă într-un muzeu”, a declarat Donckier, menționând că unii colecționari s-au și interesat deja.

„Dar ar putea, de asemenea, să ajungă în mâinile unui șeic care ar dori să îl adauge în colecția sa”, a spus ea.

Înainte ca Motswedi să fie descoperit, cel mai mare diamant găsit în Botswana era o piatră de 1.758 carate extrasă de Lucara în mina Karowe în 2019 și numită Sewelo.

Cel mai mare diamant de calitate gemă descoperit vreodată, de departe, se consideră că este Cullinan, găsit în 1905 în Africa de Sud și cântărind 3.106 carate.

Printre pietrele tăiate din Cullinan s-a numărat și Star of Africa, care face parte din bijuteriile coroanei britanice expuse în Turnul Londrei.